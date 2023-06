WTC Final- टॉस जीतकर पहले फील्डिंग, रोहित शर्मा के फैसले से नाराज हुए फारुख इंजीनियर, बोले- डर रही थी टीम इंडिया

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC Final 2023) का फाइनल में पहले दिन का खेल हो चुका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का दबदबा साफ दिख रहा है. लंदन के द ओवल मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था. भारतीय तेज गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के 76 रन पर पहुंचने तक उसके 3 खिलाड़ियों को आउट कर शानदार शुरुआत की थी लेकिन बाद में जब स्टीव स्मिथ (95*) और ट्रेविस हेड (146*) की जोड़ी सेट हो गई तो भारतीय तेज गेंदबाज लाचार नजर आए.

भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज फारुख इंजीनियर (Farokh Engineer) रोहित शर्मा के पहले फील्डिंग करने के फैसले से हैरान दिखे. उन्होंने कहा कि यह शायद इसलिए था क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया पेस अटैक का सामना करना नहीं चाहते थे.

फारुख ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने टॉस जीतकर इसलिए बैटिंग नहीं चुनी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के खिलाफ वे एक्सपोज न हो जाएं.