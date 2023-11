नई दिल्ली. अपने स्टार खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही न्यूजीलैंड को एक और बड़ा झटका लगा है. इस बार उसके प्रमुख तेज गेंदबाज मैट हैनरी (Matt Henry) चोटिल होकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं. हैनरी को दाईं हैम्स्ट्रिंग में चोट लगी थी, उनके MRI स्कैन से यह साफ हो गया कि उन्हें इससे उबरने में 2 से 4 सप्ताह का समय लगेगा.

Matt Henry has been ruled out of the @cricketworldcup with a torn right hamstring and has been replaced in the squad by Kyle Jamieson. An MRI scan confirmed he has a grade two lower tear which will require at least 2 to 4 weeks to recover from. #CWC23 https://t.co/HXmethEthZ

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 3, 2023