IND vs AUS पहले वनडे में 5-विकेट हॉल लेने के बाद Mohammad Shami ने कहा- विकेट से मदद नहीं मिली

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammad Shami) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में रिकॉर्ड पांच विकेट हॉल लेकर विश्व कप 2023 टीम में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है. शमी ने मोहाली में खेले पहले वनडे मैच में ना केवल पांच विकेट हॉल दर्ज किया बल्कि वनडे क्रिकेट में अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े भी दर्ज किए.

ऑस्ट्रेलियाई टीम को 276 रन पर ऑलआउट करने के बाद शमी ने अपने प्रदर्शन पर बात की. उन्होंने माना कि मोहाली की पिच से गेंदबाजों को खास मदद नहीं मिल रही थी, ऐसे में भारतीय गेंदबाज ने अपनी लाइन, लेंथ और वैरिएशंस पर भरोसा जताया और उन्हें इसका ईनाम मिला.

शमी ने कहा, “बहुत खुश हूं, सिराज की कंपनी का भरपूर आनंद लिया. सही एरिया में गेंदबाजी करना और टोन सेट करना महत्वपूर्ण है. हां, यहां बहुत गर्मी थी. विकेट से बहुत कुछ मदद नहीं मिली इसलिए एकमात्र विकल्प अच्छी लेंथ से गेंदबाजी करना और अपने वैरिएशन को मिलाना था. जब आप प्रयास करते हैं और विकेट हासिल करते हैं तो अच्छा लगता है, यह टीम और आपके आत्मविश्वास के लिए अच्छा है.”

Innings Break!

A sensational fifer for @MdShami11 in the 1st ODI as Australia are all out for 276 runs.#TeamIndia chase coming up shortly. Stay tuned.

Scorecard – https://t.co/H6OgLtww4N… #INDvAUS@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/94BglCwLgt

— BCCI (@BCCI) September 22, 2023