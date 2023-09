सोशल मीडिया पर रोजाना भारतीय क्रिकेट टीम की कई फोटो और वीडियो वायरल होती है लेकिन टीम इंडिया के खिलाड़ियों की एक फोटो ऐसी भी है जो 4 साल से रहस्य बनी हुई है. हम बात कर रहे हैं 2019 वर्ल्ड कप की उस फोटो की जिसमें हार्दिक पांड्या महेंद्र सिंह धोनी, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत और मयंक अग्रवाल नजर आ रहे हैं. ये फोटो तब से ही वायरल हो रही है क्योंकि इससे एक मिस्ट्री जुड़ी हुई है.

दरअसल, इस वायरल फोटो में सभी खिलाड़ी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हुए थे.एक हाथ ऋषभ पंत के कंधे पर भी रखा था, लेकिन वह हाथ न तो धोनी का था, न ही बुमराह का. इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि आखिर पंत के कंधे पर किसका हाथ रखा हुआ है. इस फोटो ने फैंस को कई सालों तक भ्रम की स्थिति में रखा लेकिन अब इस राज से पर्दा उठ गया है. मयंक अग्रवाल ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है जो इस फोटो में पीछे खड़े नजर आ रहे हैं.

मयंक अग्रवाल ने कहा, “सालों के गहन शोध, बहस और अनगिनत षड्यंत्रों के बाद, अंततः देश को पता चलना चाहिए कि ऋषभ पंत के कंधे पर यह मेरा हाथ है. कोई भी और अन्य सभी दावे भ्रामक हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है.”

‼️‼️After years of extensive research, debates, and countless conspiracy theories, let the nation finally know : it is MY hand on @RishabhPant17 shoulder ‼️‼️

Ps : any and all other claims are misleading and not true 😎 pic.twitter.com/nmOy9Ka0pH

— Mayank Agarwal (@mayankcricket) September 28, 2023