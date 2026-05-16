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एलन ने बल्ले से मचाया तूफान, इस रिकॉर्ड लिस्ट में हुई एंट्री, अभिषेक-वैभव के लिए चुनौती
Finn Allen Records: फिन एलन ने सिर्फ 35 गेंदों में 93 रन ठोककर बड़ा रिकॉर्ड बना दिया. उनकी इस पारी ने अभिषेक शर्मा व वैभव सूर्यवंशी को बड़ा चैलेंज दे दिया है.
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में आज का मुकाबला पूरी तरह फिन एलन के नाम रहा. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेले गए मैच में एलन ने ऐसी बल्लेबाजी की, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में 93 रन ठोक दिए और गुजरात के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. उनकी इस पारी में 4 चौके और 10 लंबे छक्के शामिल रहे. इडेन गार्डन्स में बैठे फैन्स हर ओवर में सिर्फ छक्कों की बारिश देखते रह गए. एलन ने मैदान के लगभग हर हिस्से में बड़े शॉट लगाए और मैच का पूरा माहौल बदल दिया.
एलन ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बने
एलन की इस पारी ने उन्हें IPL के खास क्लब में पहुंचा दिया. अब वह ऐसे तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने आईपीएल के एक मैच में दो बार 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हैं. इस लिस्ट में सबसे ऊपर क्रिस गेल का नाम है, जिन्होंने चार बार यह कारनामा किया था. खास बात यह रही कि उन्होंने चौकों से ज्यादा छक्कों पर भरोसा दिखाया और गेंद को बार-बार स्टैंड में पहुंचाया. यही वजह रही कि उनकी पारी की सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी.
अभिषेक और वैभव के सामने नई चुनौती
फिन एलन की इस विस्फोटक पारी के बाद, चर्चा भारतीय युवा बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की भी होने लगी है. दोनों खिलाड़ी इस सीजन अपने बड़े शॉट्स के लिए काफी चर्चा में रहे हैं. लेकिन एलन ने 10 छक्कों वाली पारी खेलकर उन्हें सीधा चैलेंज दे दिया है. फैंस को अब यह इंतजार है कि अभिषेक और वैभव कब फिर से ऐसा धमाका करते हैं.
KKR के रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ नाम
एलन अब KKR की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं. इस सूची में सबसे ऊपर ब्रेंडन मैकुलम का नाम है, जिन्होंने 2008 में 13 छक्के लगाए थे. दूसरे नंबर पर आंद्रे रसेल हैं, जिन्होंने 2018 में 11 छक्के जड़े थे. अब फिन एलन ने 10 छक्कों के साथ इस खास रिकॉर्ड बुक में अपनी जगह बना ली है. जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की, उससे कोलकाता के समर्थकों को भी पुराने विस्फोटक दिनों की याद आ गई.
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