हार्दिक पांड्या की ट्रेडिंग पर बोले माइकल वॉन; फुटबॉल की तरह क्रिकेट में भी ट्रांसफर फीस का ये पहला केस होगा

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर से कमेंटेटर बने माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के 15 करोड़ रुपये (लगभग 1.8 मिलियन डॉलर) में अपने पुराने घर मुंबई इंडियंस में लौटने की अफवाहों के बीच कहा, “फुटबॉल की तरह क्रिकेट में ट्रांसफर फीस का यह पहला संकेत है.” आईपीएल 2024 का रिटेंशन और ट्रेडिंग प्रक्रिया में है और समय सीमा 26 नवंबर को भारतीय समयानुसार शाम 4 बजे समाप्त हो रही है.

वॉन ने ट्विटर पर लिखा, “@हार्दिकपांड्या7 मुंबई वापस चले गए .. यह स्पष्ट रूप से हो रहा है .. फुटबॉल की तरह क्रिकेट में ट्रांसफर फीस का पहला संकेत !!?? यह अपरिहार्य है कि यह जल्द ही होगा.. #टाटाआईपीएल.”

The @hardikpandya7 move back to Mumbai .. it’s clearly happening .. The first sign of transfer fees in cricket like Football !!?? It’s inevitable it would happen soon .. #TATAIPL ..

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) November 25, 2023