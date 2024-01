PAK vs NZ 2nd T20I: पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, न्यूजीलैंड ने दिया 195 रनों का विशाल लक्ष्य

Hindi Cricket Hindi

First Time In A Pakistan International Match Lady Umpire Kim Cotton Officiating 2nd T20i Vs New Zealand At Hamilton

हेमिल्टन: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी के रविवार को हेमिल्टन के सेडन पार्क (seddon park) में खेला जा रहा है. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इस मैच में पाकिस्तान के लिए वह हो गया, जोकि उसके इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ था. दरअसल, पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब उसके किसी मैच में कोई महिला अंपायर फील्ड अंपायर की भूमिका निभाई है. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी20 मैच में महिला अंपायर किम कॉटन (lady umpire Kim Cotton) फील्ड अंपायर की भूमिका में हैं.

45 साल की कॉटन ने पिछले साल इतिहास रचा था, जब वह मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार अंपायरिंग करने उतरी थी. उन्होंने अप्रैल 2023 में डुंनेडिन में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे T20I मैच में फील्ड अंपायरिंग की भूमिका निभाई थी. तब से लेकर अब तक कॉटन अंपायरिंग में का रोल अदा कर रही हैं. हालांकि पाकिस्तान के लिए यह पहला मौका है, जब उसके किसी इंटरनेशनल मैच में कोई महिला फील्ड अंपायरिंग कर रही है. कॉटन इससे पहले, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड में खेले गए पहले टी20 मैच में फोर्थ अंपायरिंग की भूमिका में थी. कीवी टीम ने इस मुकाबले को 46 रन से अपने नाम किया था.

न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दिया 195 रनों का विशाल लक्ष्य

दूसरे टी20 मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ आठ विकेट पर 194 रन का स्कोर बनाया है. मेजबान टीम के लिए फिन एलन ने 41 गेंदों पर सात चौके और पांच छक्कों की मदद से 74 रन की तूफानी पारी खेली. उनके अलावा कप्तान केन विलियमसन (26 रन रिटायर्ट हर्ट) और मिशेल सैंटनर ने 25 जबकि डेवन कॉनवे ने 20 रनों का योगदान दिया. पाकिस्तान की ओर से हैरिस राउफ ने तीन, अब्बास अफरीदी ने दो और आमिर जमाल तथा ओसामा मीर ने एक-एक सफलता हासिल की.