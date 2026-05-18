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MS धोनी ने NSG कमाडोज से पूछा अपनी फिटनेस का हाल, बोले- फिट लग रहा हूं न? पिस्टल भी चलाई, वीडियो वायरल

CSK के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी इस सीजन अभी तक IPL में कोई मैच नहीं खेले हैं. इस बीच वह चेन्नई स्थित चेन्नई के सेंटर में पहुंच गए, जहां उनके वीडियोज वायरल हो रहे हैं.

Published date india.com Published: May 18, 2026 2:36 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
MS धोनी ने NSG कमाडोज से पूछा अपनी फिटनेस का हाल, बोले- फिट लग रहा हूं न? पिस्टल भी चलाई, वीडियो वायरल

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) इस सीजन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में कोई मैच नहीं खेले हैं. धोनी इस सीजन की शुरुआत से पहले अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ अभ्यास के दौरान चोटिल हो गए थे. उनकी पिंडली की मांसपेशियों में खिचाव हो गया था. इसके बाद से वह इस लीग का कोई मैच नहीं खेल पाए हैं. इस बीच धोनी के सोशल मीडिया पर कुछ ताजा वीडियो धमाल मचा रहे हैं. वह हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) के चेन्नई स्थित सेंटर में पहुंचे, जहां उन्होंने मौका मिलने पर हल्के-फुल्के अंदाज में मौज भी ली.

सोशल मीडिया पर धोनी के ये वीडियोज वायरल हो रहे हैं. बता दें धोनी भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी का भी हिस्सा हैं, जहां उन्हें सेना ने लेफ्टीनेंट कर्नल के पद से नवाजा हुआ है. उन्हें साल 2011 में यह सम्मानीय पद मिला था. इसके बाद वह समय-समय पर क्रिकेट से ब्रेक के दौरान भारतीय सैनिकों के साथ समय बिताने भी जाते रहे हैं. साल 2020 में उनकी पोस्टिंग कश्मीर में थी.

इन वीडियोज में धोनी ने कैजुअल ब्लैक टी-शर्ट और जीन्स पहनी हुई है. इस दौरान वह एनएसजी कमांडोज से हल्के-फुल्के अंदाज में मौज लेते भी दिखे. उन्होंने एनएसजी कमांडो से पूछा, ‘फिट लग रहा हूं न?’ इसके बाद वह कहते हैं कि उम्र बढ़ने पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

एक अन्य वीडियो में धोनी शूटिंग रेंज में शूटिंग का अभ्यास करते दिखाई दिए. वह छोटी पिस्टल से निशाना लगाते देखे जा रहे हैं. इस दौरान जैसे ही वह अपनी शूटिंग कंप्लीट करते हैं तो उन्हें देख रहे एनएसजी कमांडों तालियों से उनके इस अभ्यास का अभिनंदन करते सुनाई दे रहे हैं. वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि धोनी ने यहां 6 के 6 शॉट्स पर सटीक निशाना साधा है.

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बता दें 44 साल के हो चुके धोनी IPL 2026 में भी एक्टिव हैं लेकिन इस बार वह पिंडलियों की चोट के चलते कोई मैच नहीं खेल पाए हैं. इस बार उनके फैन्स को उम्मीद थी कि वह इस सीजन आखिरी बार पीली जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेंगे और फिर आखिरकार इस लीग से भी संन्यास ले लेंगे. फिलहाल शुरुआती 12 लीग मैचों तक फैन्स का यह सपना पूरा नहीं हो पाया है. सोमवार (18 मई 2026) को इस सीजन का आखिरी लीग मैच वह अपने घर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेलेगी. फैन्स को आज भी उम्मीद है कि धोनी इस बार चेन्नई के मैदान पर अपना आखिरी आईपीएल मैच खेलने उतर सकते हैं.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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