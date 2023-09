क्यों गेंदबाजी नहीं करते हैं Rohit Sharma-Virat Kohli जैसे बल्लेबाज? कोच द्रविड़ ने इन नियम को बताया दोषी

मोहाली, 21 सितंबर | भारतीय क्रिकेट टीम का ‘थिंक टैंक’ हालिया सालों में ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मौका देने पर ज्यादा जोर दे रहा है जिसका सीधा कनेक्शन मौजूदा शीर्ष क्रम बल्लेबाजों के गेंदबाजी ना करने से है जबकि बीते समय में सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar), सौरव गांगुली (Sourav Ganguly), वीरेदर सहवाग (Virender Sehwag), युवराज सिंह (Yuvraj Singh) और सुरेश रैना (Suresh Raina) जैसे सीनियर क्रिकेटर ऐसा किया करते थे.

भारतीय टीम की एशिया कप और विश्व कप में अक्षर पटेल (Axar Patel) या वाशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) जैसे खिलाड़ियों को मैदान पर उतारने की बेताबी दो चीजों पर आधारित है. पहली ये कि बल्लेबाज इतनी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं और दूसरा ये कि निचले क्रम के बल्लेबाज बल्ले से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं.

द्रविड़ ने अपनी टीम में खासकर विराट कोहली (Virat Kohli), रोहित शर्मा (Rohit Sharma), श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) और सूर्यकुमार यादव (जो गेंदबाजी नहीं करते) के बचाव में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि ऐसा नियम बदलने की वजह से हो सकता है. अचानक से ही आप सर्कल के अंदर चार फील्डर्स के बजाय पांच फील्डर्स रखने लगे. मुझे लगता है कि इससे पार्ट टाइम गेंदबाजों की बीच के ओवर में गेंदबाजी करने की काबिलियत में तेजी से बदलाव हुआ है.’’

‘We want to play good cricket in the series.’

Hear what #TeamIndia Head Coach Rahul Dravid had to say ahead of the #INDvAUS ODI series opener pic.twitter.com/6oJtl02x0C

— BCCI (@BCCI) September 21, 2023