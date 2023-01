WATCH: भारतीय टीम में लौटे पृथ्वी शॉ से पिता ने कहा- अब सिर्फ खेल पर ध्यान दो

आक्रामक सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) को शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली थी. उन्होंने खुलासा किया कि दाएं हाथ के बल्लेबाज की वापसी के बाद उनके पिता ने उन्हें तीन मैचों की सीरीज के लिए राष्ट्रीय टीम में अच्छा खेलने की सलाह दी है. अपने आक्रमणकारी दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले, शॉ टी20 में भारत के लिए एक आकर्षक शुरूआती बल्लेबाज विकल्प थे, लेकिन हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की अगुवाई वाली टीम ने पहले मैच में शुभमन गिल को मौका दिया, जो वनडे क्रिकेट में शानदार फॉर्म में हैं.

उन्होंने कहा, “काफी समय हो गया है कि मैं इस टीम का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं वापस आकर खुश हूं और हर कोई, मेरे पिता, वे भी खुश हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद मौका मिला था. मैंने वास्तव में इस मौके लिए कड़ी मेहनत की.”