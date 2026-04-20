  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Former Afghanistan Cricketer Shapoor Zadran Fighting With Life Threatening Disease Admitted In Icu

जिंदगी और मौत से लड़ रहा पूर्व क्रिकेटर- दुर्लभ बीमारी से पीड़ित, ICU में भर्ती

2009 से 2020 के बीच (11 साल) तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके इस पूर्व तेज गेंदबाज ने 44 वनडे और 36 T20I मैच खेले हैं. इन दिनों वह मौत से जंग लड़ रहे हैं.

Published date india.com Published: April 20, 2026 8:33 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
shapoor Zadran Afghanistan
शपूर जादरान @ANI

अफगानिस्तान के लिए 11 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके पूर्व तेज गेंदबाज शपूर जादरान नई दिल्ली के एक हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में भर्ती हैं. उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. वह हेमोफैगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस (HLH) नाम की एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे हैं. यह एक जानलेवा इम्यून डिसऑर्डर है.

उन्होंने अफगानिस्तान का साल 2009 से 2020 के बीच प्रतिनिधित्व किया. इस दौरान उन्होंने 44 वनडे और 36 टी20 मैच खेले. जादरान स्टेज-4 के एचएलएच के साथ आईसीयू में हैं. इस स्थिति में, रोगी को बहुत ज्यादा सूजन (हाइपर-इन्फ्लेमेशन) रहती है, जिससे शरीर के ऊतकों को नुकसान पहुंचता है. इनमें बोन मैरो, लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स शामिल हैं.

उनके छोटे भाई गमाई जादरान ने बताया है कि शपूर को पिछले साल अक्टूबर में पहली बार तबीयत खराब महसूस हुई थी, जिसके बाद उन्हें भारत में इलाज करवाने की सलाह दी गई. राशिद खान और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) के चेयरमैन मीरवाइस अशरफ के सहयोग से, शपूर का वीजा जल्दी से बन गया और 18 जनवरी को उन्हें नई दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया.

‘ईएसपीएनक्रिइन्फो’ के अनुसार, गमाई ने कहा, ‘यह एक बहुत गंभीर संक्रमण था. उनका पूरा शरीर संक्रमित है, जिसमें टीबी (तपेदिक) भी शामिल था. यह उनके दिमाग तक भी फैल गया था, जिसका पता एमआरआई और सीटी स्कैन के बाद चला.’

मीरवाइस अशरफ ने आईसीसी के चेयरमैन जय शाह से शपूर को लेकर बात की थी. दूसरी ओर, राशिद ने फ्रेंचाइजी सर्किट में अपने परिचितों से संपर्क किया, जिसमें गुजरात टाइटंस भी शामिल है. जब इस साल नई दिल्ली में अफगानिस्तान का मेंस टी20 वर्ल्ड कप मैच था, तब राशिद ने शपूर से मुलाकात भी की थी.

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे स्पिनर एएम गजनफर 3 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में मैच से एक दिन पहले शपूर से मिलने पहुंचे थे.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

पूर्व कप्तान असगर अफगान, शपूर की मदद के लिए दुबई और दिल्ली के बीच लगातार आना-जाना कर रहे हैं, जबकि राशिद खान और अन्य अफगान खिलाड़ी डॉक्टर्स और परिवार के संपर्क में बने हुए हैं. शुरुआती सुधार के बावजूद उनकी हालत दोबारा संक्रमण, डेंगू और लाल रक्त कोशिकाओं की गंभीर कमी के कारण बिगड़ गई. मार्च के अंत में बोन मैरो टेस्ट से शपूर में चौथे चरण के हेमोफैगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस (HLH) की पुष्टि हुई.

गमाई जादरान ने कहा, ‘डॉक्टर ने बताया कि हम नियमित जांच के लिए आते रहें. वह करीब 20 दिन तक बेहतर महसूस कर रहे थे, जिसके बाद दोबारा संक्रमण हो गया और उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. उन्हें बुखार शुरू हुआ और फिर डेंगू पॉजिटिव पाए गए. उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर थी क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या काफी कम हो गई थी. उनमें ज्यादा ताकत नहीं है. हमें उम्मीद है कि वह हर दिन बेहतर होंगे. हाल ही में दिए गए स्टेरॉयड असर करते दिख रहे हैं, जिससे हमें नई उम्मीद मिली है.’

(एजेंसी से)

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.