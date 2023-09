लगभग तीन करोड़ के ड्रग डील केस में फंसा ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, 2021 में हुई किडनैपिंग से जुड़ा है मामला

सिडनी, 15 सितंबर | पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टुअर्ट मैकगिल (Stuart MacGill) को 330,000 डॉलर यानि कि लगभग 2.7 करोड़ भारतीय रुपए के कथित कोकीन सौदे के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. बता दें कि पुलिस इस मामले को अप्रैल 2021 में घर के बाहर से हुए मैकगिल के अपहरण से जोड़कर देख रही है. दो साल पहले हुए इस घटना ने क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया था, जब कुछ हथियारबंद लोगों ने मैकगिल को उनके घर से बाहर से किडनैप करने के बाद उनके साथ मारपीट की गई और फिर उन्हें छोड़ दिया गया.

एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने 52 वर्षीय मैकगिल को मंगलवार रात चैट्सवुड पुलिस स्टेशन से गिरफ्तार किया और उस पर ड्रग डील में शामिल होने का आरोप लगाया.

Police originally painted former Test cricketer Stuart MacGill as an innocent victim in an alleged kidnapping, but now they’ve charged him over a $330,000 cocaine deal in his North Shore restaurant. @SophieUpcroft #9News

MORE: https://t.co/ONBGjMQRPH pic.twitter.com/hkkv76QSPw

— 9News Sydney (@9NewsSyd) September 15, 2023