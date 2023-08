भारत में इस साल अक्टूबर- नवंबर में वर्ल्ड कप का आयोजन होना है. वर्ल्ड कप के लिए जल्द ही भारतीय टीम का ऐलान हो सकता है. टीम सेलेक्शन से पहले क्रिकेट के दिग्गज अपनी पसंदीदा 15 सदस्यीय टीम चुन रहे हैं. सौरव गांगुली सहित कई क्रिकेटर्स ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी पसंदीदा-15 सदस्यीय टीम चुनी है. इस लिस्ट में पूर्व चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद का नाम भी जुड़ गया है. हालांकि वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनते ही एमएसके प्रसाद सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए.

अश्विन और चहल को टीम में किया शामिल

पूर्व चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद ने अपनी 15 सदस्यीय टीम में रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल को शामिल किया गया है, जबकि शार्दुल ठाकुर को इस टीम का हिस्सा नहीं बनाया है. रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल को एशिया कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है, ऐसे में उन्हें वर्ल्ड कप टीम में चुने जाने पर लोग हैरान हैं. हालांकि एमएसके प्रसाद के लिए लोगों की यह नाराजगी पहली बार नहीं हैं, इससे पहले 2019 में वर्ल्ड कप टीम मे बतौर चीफ सेलेक्टर अंबाती रायुडू की जगह विजय शंकर को चुनने पर भी उन पर जमकर निशाना साधा था. क्रिकेट फैंस ने अब वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनने के बाद उन्हें फिर से ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

आपका थ्री-डी प्लेयर कौन है, फैंस ने पूछा सवाल

बता दें कि 2019 वर्ल्ड कप में अंबाती रायुडू की जगह विजय शंकर को चुने जाने पर एमएसके प्रसाद ने थ्रीडी प्लेयर टीम में होने की बात कही थी. अब वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनने के बाद फैंस ने उनसे पूछा है कि इस टीम में उनका थ्री डी प्लेयर कौन है ?. फैंस का कहना है…एशिया कप के परफॉमेंस के बाद चयन समिति तय करेगी, आप अपना राय न दे तो देश हित में बेहतर होगा.

Where is your favorite 3D player. You spoiled @RayuduAmbati ‘s career — chandrasaimohan (@twiter4me) August 26, 2023