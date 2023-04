Hindi Cricket Hindi

IPL डेब्यू पर पूर्व दिग्गज सौरव गांगुली, हरभजन सिंह ने अर्जुन तेंदुलकर को दी बधाई

Arjun Tendulkar IPL debut: पूर्व भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल डेब्यू किया.

Arjun Tendulkar (credit: Twitter)

Arjun Tendulkar IPL debut: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेले जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 22वें मैच में पूर्व भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) ने आईपीएल डेब्यू किया.

अर्जुन के आईपीएल डेब्यू की खबर को सोशल मीडिया पर मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. ज्यादातर फैंस इस युवा खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलने से खुश हैं, वहीं कई लोग इसे नेपोटिज्म का नाम दे रहे हैं.

इस बीच कई पूर्व खिलाड़ियों ने अर्जुन को डेब्यू का बधाई दी है. सचिन तेंदुलकर के कप्तान रहे सौरव गांगुली ने ट्विटर के जरिए अर्जुन को शुभकामनाएं दी.

So happy to see Arjun play for mumbai .. The champion dad must be so proud .. wish him all the best @sachin_rt — Sourav Ganguly (@SGanguly99) April 16, 2023

पूर्व कप्तान ने लिखा, “अर्जुन को मुंबई के लिए खेलते देख बहुत खुशी हुई .. चैंपियन पिता को उन पर बहुत गर्व होना चाहिए .. उन्हें शुभकामनाएं.”

Good luck Arjun Tendulkar .. what a proud moment for paji and family and for us as well @sachin_rt Have seen him growing up with this dream of wearing @mipaltan jersey .. Go well Arjun — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 16, 2023

वहीं मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने लिखा, “गुड लक अर्जुन तेंदुलकर.. पाजी और परिवार के लिए और हमारे लिए भी कितने गर्व का क्षण है, जिन्होंने उसे मुंबई पलटन की जर्सी पहनने के इस सपने के साथ बड़ा होते देखा है.. अच्छा करें अर्जुन.”

Glad to see Arjun Tendulkar making it to the @mipaltan playing XI vs KKR. A proud moment for @sachin_rt paji and family . #IPL2023 #MIvKKR — Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) April 16, 2023

पूर्व क्रिकेयर यूसुफ पठान ने लिखा, “अर्जुन तेंदुलकर को केकेआर के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में जगह बनाते देख खुशी हुई. सचिन पाजी और परिवार के लिए गर्व का क्षण #IPL2023 #MIvKKR”

वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में कार्यवाहक कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया.

मुंबई के स्थाई कप्तान रोहित शर्मा अस्वस्थ होने के कारण इस मैच में नहीं खेल पा रहे हैं और उनकी जगह सूर्यकुमार टीम की कमान संभाल रहे हैं.

