Former Cricketers React On Team India Squad For World Cup 2023

वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, क्रिकेट के दिग्गजों ने किया रिएक्ट

टॉम मूडी और रॉबिन उथप्पा तिलक वर्मा के समर्थन में दिखे, वहीं हरभजन सिंह ने युजवेंद्र चहल को टीम से बाहर रखने पर सवाल उठाए

(Photo-Johns Twitter page)

नई दिल्ली. वर्ल्ड कप के लिए मंगलवार को भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. 15 सदस्यीय टीम में एशिया कप में खेल रहे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. भारतीय टीम के चयन पर क्रिकेट के दिग्गजों ने भी रिएक्ट किया है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री, टॉम मूडी और हरभजन सिंह ने भी टीम सेलेक्शन पर अपनी राय दी है.

यहां देखें क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों का रिएक्शन:

पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने लिखा, “बेहतरीन टीम चुनी गई. आओ दोस्तों, बाहर निकलो और कुछ हासिल करो. आनंद लेना.

Excellent team picked. Come on Guys get out there and kick some butt. Win. Lose. Part and Parcel. Bottom line. ENJOY. Respect 🇮🇳 https://t.co/KOlNlVaXDN — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) September 5, 2023

टॉम मूडी ने कहा, भारत की विश्व कप टीम में कोई आश्चर्य नहीं, आप तर्क दे सकते हैं कि रिजर्व बल्लेबाज के रूप में सूर्यकुमार यादव से पहले तिलक वर्मा एक मजबूत खिलाड़ी हो सकते थे. मध्य क्रम में लेफ्ट हैंडर जो कुछ ऑफ स्पिन पेश कर सकता है.

No real surprises in India’s World Cup squad, you could argue there’s a strong case for Tilak Varma to be in there ahead of Suryakumar Yadav as the reserve bat. Left hander in the middle order who offers some modest off spin. #CWC23 — Tom Moody (@TomMoodyCricket) September 5, 2023

रॉबिन उथप्पा ने कहा, वर्ल्ड कप टीम में कोई आश्चर्य नहीं. तिलक वर्मा का टीम में होना अच्छा होता क्योंकि एक लेफ्टी जो कुछ ओवर गेंदबाजी कर सकता था वह काफी आगे तक जा सकता था! फिर भी इस टीम के सभी सदस्यों को शुभकामना.

No surprises in the World Cup squad. Would have been nice to have Tilak Verma in the squad as a leftie who could bowl a few overs of offies could go a long way! Nonetheless wishing all the members in this team the very best of luck!! 😊#CWC23 — Robin Aiyuda Uthappa (@robbieuthappa) September 5, 2023

हरभजन ने लिखा, “युजवेंद्र चहल का नाम वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में न होने से हैरान हूं. शुद्ध मैच विजेता.

Surprise not to see @yuzi_chahal in the World Cup squad for Team India. pure Match winner — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) September 5, 2023

इरफान पठान ने कहा, आगामी विश्व कप के लिए टीम इंडिया में चुने गए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं, निडर हो जाओ बॉयज.

Good luck to all the player who got selected for team india for the upcoming World Cup. Go fearless boys 🇮🇳 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) September 5, 2023

युसूफ पठान ने लिखा, टीम इंडिया के सभी चयनित सदस्यों को विश्व कप के लिए शुभकामनाएँ! आइए 2011 के जादू को फिर से बनाने और अपने देश को एक बार फिर गौरवान्वित करने का लक्ष्य रखें. शुभकामनाएँ, लड़कों.

Wishing all the selected members of Team India the best of luck for the World Cup! Let’s aim to recreate the magic of 2011 and make our nation proud once again. Good luck, boys! 🏆🇮🇳 #WorldCup #TeamIndia — Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) September 5, 2023

वर्ल्ड कप 2023 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम:

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन (विकेटकीपर), केएल कल राहुल (विकेटीकीपर), हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज.

