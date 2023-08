IPL 2024: LSG से जुड़ा पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज; जस्टिन लैंगर-गौतम गंभीर के साथ करेंगे काम

नई दिल्ली, 17 अगस्त| भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एमएसके प्रसाद (MSK Prasad) रणनीतिक सलाहकार के रूप में आईपीएल फ्रेंचाइजी सुपर जाइंट्स (Lucknow Super Giants) में शामिल हुए हैं. प्रसाद एलएसजी में पूर्व भारतीय दिग्गज और टीम मेंटोर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) और ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर (Justin Langer) के साथ काम करेंगे. टीम इंडिया के क्रिकेट खेलने के बाद चयनकर्ता के पद पर काम कर चुके प्रसाद अपने साथ ढेर सारा अनुभव लेकर आए है. भारतीय टीम के 2018-19 और 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीतने के दौरान प्रसाद चयनकर्ता के पद पर थे.

एमएसके प्रसाद ने 1999 और 2001 के बीच भारत के लिए 6 टेस्ट और 17 वनडे मैच खेले. उन्होंने कुल 96 प्रथम श्रेणी मैच खेले, जिसमें 4000 से अधिक रन बनाए.

अपने पिछले कार्यकाल में, उन्होंने बीसीसीआई के साथ वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने सभी फॉर्मेट में भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए एक मजबूत प्रतिभा पाइपलाइन बनाने में मदद करने के लिए प्रतिभा स्काउटिंग और खिलाड़ी विकास का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

बीसीसीआई के साथ काम करने के अलावा, उन्होंने आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन में क्रिकेट संचालन के निदेशक के रूप में भी काम किया है, जहां उन्होंने आंध्र क्षेत्र के 13 जिलों में अत्याधुनिक कोचिंग सुविधाओं की स्थापना की.