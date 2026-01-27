By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
पूर्व भारतीय क्रिकेटर ड्रिंक एंड ड्राइव के आरोप में गिरफ्तार, दो से तीन वाहनों को मारी टक्कर
पुलिस ने इस पूर्व क्रिकेटर को नशे की हालत में धुत पाया और उसने अपनी एमजी हेक्टर कार से कई वाहनों को टक्कर मार दी थी. इसकी सूचना मिलने पर उसे तुरंत गिरफ्तार किया गया.
भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज जेकब मार्टिन (Jacob Martin) को गुजरात पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव केस में गिरफ्तार किया है. वह अकोटा के दांडिया बाजार ब्रिज पर एमजी हेक्टर नशे ही हालत में कार चलाते पकड़े गए. वह एमजी हेक्टर कार ड्राइव कर रहे थे. जेकब वडोदरा क्रिकेट के जाने-माने नाम हैं. जानकारी के अनुसार, नशे में होने के कारण उन्होंने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और दो से तीन वाहनों को टक्कर मार दी. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही अकोटा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के दौरान ड्रंक एंड ड्राइव की पुष्टि हुई. इसके बाद अकोटा पुलिस ने जैकब मार्टिन को गिरफ्तार कर लिया. जैकब मार्टिन वडोदरा का एक बड़ा नाम हैं। नशे की हालत में उनकी गिरफ्तारी से शहर में खलबली मच गई है.
53 साल के जैकब मार्टिन भारतीय टीम के लिए 1999 से 2001 के बीच 10 वनडे खेल चुके हैं. 8 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए उन्होंने 158 रन बनाए थे. उनका सर्वाधिक स्कोर 39 रहा था. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेशक उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिली लेकिन घरेलू क्रिकेट में वह बड़ा नाम रहे हैं. मार्टिन ने बड़ौदा और असम के लिए घरेलू क्रिकेट खेला है.
कुल 138 प्रथम श्रेणी मैचों में 23 शतक और 47 अर्धशतक की मदद से 9,192 रन उन्होंने बनाए थे. सर्वाधिक स्कोर 271 रहा. वहीं 101 लिस्ट ए मैचों में 3 शतक और 20 अर्धशतक की मदद से 2,948 रन बनाए थे. 2007 में उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अलविदा कह दिया था. संन्यास के बाद वह कोचिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की अंडर-19 टीम के कोच भी रह चुके हैं. नशे के आरोप में गिरफ्तारी उनके कोचिंग करियर को प्रभावित कर सकती है.
(एजेंसी: आईएएनएस)
