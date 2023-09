नहीं रहे अंपायर पिलू रिपोर्टर, 'चौके' का फनी सिग्नल देने के लिए थे मशहूर

पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर पीलू रिपोर्टर का 84 वर्ष की आयु में 3 सितंबर को निधन हो गया. एक अंपायर के रूप में पिलू का लंबा और शानदार करियर रहा. उन्होंने अपने 28 साल के करियर में 14 टेस्ट और 22 वनडे मैचों में अंपायरिंग की. 2 मैचों में वह रेफरी भी रहे.

रिपोर्टर और एक अन्य भारतीय अंपायर, वी रामास्वामी को 1912 के बाद से किसी मैच में अंपायरिंग करने वाली तटस्थ अंपायरों की पहली जोड़ी होने का गौरव प्राप्त हुआ, क्योंकि उन दोनों को 1986 में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच एक खेल में अंपायरिंग करने के लिए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान द्वारा आमंत्रित किया गया था. वह 1992 वर्ल्ड कप में अंपायर भी थे. पिलू रिपोर्टर ने अंतरराष्ट्रीय मैचों में कदम रखने से पहले रणजी ट्रॉफी में एक अंपायर के रूप में अपना करियर शुरू किया था.