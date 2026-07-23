वनडे वर्ल्ड कप 2027 में कैसी होगी भारतीय टीम? पूर्व ओपनर ने चुने ये 15 नाम, जानें- रोहित शर्मा को चुना या नहीं?

वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत में अभी करीब 14 महीने का समय बचा है. इस बीच भारत के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज अभिनव मुकुंद इस टूर्नामेंट के लिए अपनी पसंद की भारतीय टीम का चयन किया है.

Written by: Arun Kumar
Published: July 23, 2026, 3:55 PM IST
Rohit Sharma After 100 IANS
रोहित शर्मा और विराट कोहली @BCCI/x
  • वनडे वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा के संन्यास की अटकलें
  • क्या अभिनव मुकुंद की टीम में रोहित शर्मा को जगह मिली या नहीं?
  • पूर्व क्रिकेटर ने मोहम्मद शमी और संजू सैमसन को नहीं दी जगह
  • T20 फॉर्मेट में भरोसेमंद मैन फिनिशर रिंकू सिंह को भी नहीं चुना

भारत के पूर्व क्रिकेटर अभिनव मुकुंद ने अगले साल साउथ अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का 15 सदस्यीय स्क्वॉड चुना है. हाल ही में भारत के इंग्लैंड दौरे पर यह खबरें खूब चली थीं कि सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा को बता दिया गया है कि वह टीम मैनेजमेंट की नजर में आगामी वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में लॉर्ड्स वनडे को उनके करियर का आखिरी वनडे तक करार दे दिया गया था, लेकिन रोहित ने यहां शतक जमाकर आलोचकों को मुंह बंद कर दिया और वनडे वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जताई है. ऐसे में अभिनव मुकुंद ने भी इस स्टार बल्लेबाज को अपनी लिस्ट में रखा है.

मोहम्मद शमी को जगह नहीं

हालांकि मुकुंद ने इस टीम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीत के नायक संजू सैमसन और मोहम्मद शमी को जगह नहीं दी है. मुकुंद ने ‘ईएसपीएन क्रिकइंफो’ के साथ बात करते हुए वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का चुनाव किया. उन्होंने अपनी टीम में बतौर सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा को चुना है.

और पढ़ें: अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं तो कोई उन्हें छू नहीं सकता: रविचंद्रन अश्विन

रोहित शर्मा पर दिखाया भरोसा

रोहित की फॉर्म और उन पर उठते तमाम तरह के सवालों के बावजूद मुकुंद ने पूर्व भारतीय कप्तान पर भरोसा दिखाया है. हालांकि उन्होंने अपनी इस टीम में यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं दी है और न ही संजू सैमसन मुकुंद का भरोसा जीत सके हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने विराट कोहली को नंबर तीन की पॉजीशन के लिए चुना है, जबकि श्रेयस अय्यर को नंबर चार पर रखा है.

ईशान किशन को भी मौका

विकेटकीपर के तौर पर मुकुंद ने अपनी टीम में ईशान किशन और केएल राहुल को शामिल किया है. उन्होंने अपनी इस टीम में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के रूप में तीन ऑलराउंडर को चुना है. मुकुंद ने स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया है.

ये होंगे 5 तेज गेंदबाज

मुकुंद ने कुल पांच तेज गेंदबाजों को टीम में रखा है. उन्होंने जसप्रीत बुमराह का साथ देने के लिए मोहम्मद सिराज पर विश्वास दिखाया है. वहीं, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा के साथ-साथ उन्होंने हाल ही में भारत के लिए डेब्यू करने वाले गुरनूर बरार को टीम में जगह दी है. चौंकाने वाली बात यह है कि मुकुंद ने रिंकू सिंह, मोहम्मद शमी और यहां तक कि तिलक वर्मा को भी 15 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया है.

ऐसी है अभिनव मुकुंद की वनडे विश्व कप 2027 की टीम

शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, और गुरनूर बरार.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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