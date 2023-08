इंजमाम उल हक बने पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर, दूसरी बार संभालेंगे सिलेक्शन कमेटी की कमान

Pakistan (PCB) New Chief Selector: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक (Inzamam ul Haq) को पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Men’s Cricket Team) का नया चीफ सिलेक्टर नियुक्त किया गया है. पिछले महीने इस पद से हारुन रशीद (Haroon Rasheed) ने इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद इंजमाम को चुना गया है यह इस पद पर उनका दूसरा कार्यकाल होगा. इससे पहले वह साल 2016 से 2019 तक यह जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. इंजमाम अपने देश के लिए महत्वपूर्ण समय में चीफ सिलेक्टर बने हैं, जब उन्हें आगामी एशिया कप (Asia Cup 2023) और वनडे वर्ल्ड कप (ICC ODI World Cup 2023) जैसे दो अहम वनडे टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान टीम का चयन करना होगा.

हालांकि इससे पहले वह अफगानिस्तान के खिलाफ श्रीलंका में खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम का चयन करेंगे. यह उनकी दूसरी पारी का पहला टास्क होगा. यह सीरीज 22 अगस्त से शुरू होगी. इंजमाम के नेतृत्व में ही वर्ल्ड कप 2019 के लिए पाकिस्तान टीम का चयन किया गया था और 4 साल बाद एक बार फिर वह वर्ल्ड कप 2023 के लिए अपने देश की टीम का चयन करेंगे.