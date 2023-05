PAK के पूर्व कप्तान और PM इमरान खान की गिरफ्तारी पर मचा बवाल, कई दिग्गज क्रिकेटरों ने किया विरोध

अपनी कप्तानी में 1992 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को मंगलवार को पाक रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया. इमरान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट (Islamabad High Court) के बाहर से बेहद फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया गया. 100 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान उन्हें कॉलर पकड़कर खींचते हुए गाड़ी तक ले गए.

इमरान की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद में हिंसा भड़क उठी है. पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर्स ने इमरान की गिरफ्तारी का विरोध किया है. पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम और मोहम्मद हफीज ने गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने ट्विटर पर लिखा, ” आप एक आदमी हैं, लेकिन आपके पास लाखों की ताकत है. मजबूत रहिये कप्तान.”

वहीं पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने भी इसकी निंदा की है. मोहम्मद हफीज ने लिखा..दर्दनाक और निंदनीय कृत्य.

वहीं जुनैद खान ने भी एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के पीछे कौन?