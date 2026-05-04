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टीम इंडिया का पूर्व क्रिकेटर BJP के टिकट पर पश्चिम बंगाल से जीता चुनाव, जानें कौन है वह और उनकी नेट वर्थ
पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 विधानसभा चुनावों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. यहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है. उसके टिकट पर पूर्व क्रिकेट अशोक डिंडा ने भी जीत दर्ज की है.
Who is Ashok Dinda BJP MLA, Who Win Vidhan Sabha Election From Moyna: सिर पर काली पट्टी और बॉलिंग के लिए हाई जंप वाले अशोक डिंडा यूं तो टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाए थे. वह भारतीय टीम की ओर से 13 वनडे और 9 टी20 इंटरनेशनल मैच ही खेल पाए थे. दोनों फॉर्मेट में उन्होंने क्रमश: 12 और 17 कुल 29 विकेट ही लिए. वह पश्चिम बंगाल और आईपीएल में लंबे समय तक खेलते रहे. साल 2021 में सभी तरह की क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद डिंडा ने उसी साल बीजेपी ज्वाइन कर ली और तब ही वह पहली बार विधायक चुने गए.
इस बार 4 मई 2026 को घोषित हुए विधानसभा नतीजों में वह लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं. उन्होंने एक बार फिर मोयना विधानसभा सीट से जीत अपने नाम की है. भाजपा इस राज्य में पहली बार अपनी सरकार बनाने जा रही है और ऐसे में इस युवा नेता के पश्चिम बंगाल की नई सरकार में मंत्री बनने की भी चांस बन सकते हैं.
बता दें डिंडा ने साल 2009 में भारत के लिए डेब्यू किया था. वह साल 2010 में एशिया कप का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे. 21 साल की उम्र में डिंडा को पश्चिम बंगाल की टीम से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका मिला था.
घरेलू क्रिकेट मे 4 साल खेलने के बाद ही उन्हें भारत की ओर टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू का मौका मिल गया. इसके एक साल बाद उन्हें वनडे फॉर्मेट में भी मौका मिला. वह 2013 तक ही भारत के लिए क्रिकेट खेल पाए और लगातार अंदर-बाहर होते रहे.
इस बीच डिंडा घरेलू क्रिकेट में खुद को लगातार साबित करते रहे और उन्होंने 16 साल तक घरेलू क्रिकेट में अपनी पेस बॉलिंग की धार को बनाए रखा. उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुल 420 शिकार किए लेकिन उन्हें कभी भारतीय टेस्ट टीम में खेलने का मौका नहीं मिला. वह इस दौरान आईपीएल में भी शुरुआती 10 सीजन तक खेलते रहे. उन्होंने कुल 5 टीमों का प्रतिनिधित्व किया. आईपीएल में इस मीडियम पेसर ने कुल 78 मैच खेलकर 69 विकेट अपने नाम किए.
दूसरी बार बने विधायक डिंडा भाजपा के युवा नेताओं में से एक हैं. वह अभी सिर्फ 42 साल के ही हैं. इस बार उन्होंने 16,241 वोटों से जीत दर्ज की है, जबकि पहली बार उन्हें सिर्फ 1260 वोटों के करीबी अंतर से ही जीत मिली थी. बता दें डिंडा में बंगाली में ग्रेजुएट किया है.
उन्होंने EIILM यूनिवर्सिटी, सिक्किम से अपना ग्रेजुएशन किया. वह क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद बंगाल क्रिकेट असोसिएशन (CAB) में बतौर विजन कोच के पद पर भी काम करते रहे हैं. उनकी कुल नेट वर्थ की बात करें तो उनके पास कुल 5.96 करोड़ की चल-अचल संपत्ति है. उन पर 56.51 लाख का कर्ज है. साल 2024-25 में उन्होंने अपनी आय 37 लाख रुपये से ज्यादा दिखाया है.
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