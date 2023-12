टी20 विश्व कप 2024 के लिए इंग्लैंड के कोचिंग स्टाफ से जुड़े वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान कीरोन पोलार्ड

वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान किरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) अगले साल कैरेबियाई सरजमीं और अमेरिका में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए इंग्लैंड के कोचिंग स्टाफ से जुड़ेंगे. इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट (ECB) ने रविवार को इसकी घोषणा की.

पोलार्ड ने अप्रैल 2022 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. वह उस वेस्टइंडीज टीम का हिस्सा थे जिसने 2012 टी20 विश्व कप जीता था. उन्होंने अपने करियर में 637 टी20 मैच खेले हैं.

Also read: बॉक्सिंग डे टेस्ट में बल्ले या जूतों पर स्टिकर लगाकर नहीं खेल सकेंगे उस्मान ख्वाजा, ICC ने अपील ठुकराई

ईसीबी ने मीडिया विज्ञप्ति में कहा, ‘‘वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान किरोन पोलार्ड को अगले साल वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए इंग्लैंड पुरुष कोचिंग टीम में नियुक्त किया गया है.’’

Kieron Pollard to join Men’s coaching team for the @T20WorldCup #EnglandCricket | #T20WorldCup

— England Cricket (@englandcricket) December 24, 2023