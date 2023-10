Hindi Cricket Hindi

From Pm Narendra Modi To Cm Yogi Adityanath Countrys Biggest Leaders Celebrate Indias Victory Over Pakistan

PM मोदी से CM योगी आदित्यनाथ तक, वर्ल्ड कप में PAK पर IND की धमाकेदार जीत के बाद वायरल हुए ये ट्वीट

Narendra Modi tweet on India's win over Pakistan: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान को सात विकेट से हराकर वनडे विश्व कप में उनके खिलाफ लगातार आठवीं जीत दर्ज करने के लिए बधाई दी.

बाबर आजम के विकेट का जश्न मनाते मोहम्मद सिराज (ANI)

Narendra Modi, Amit Shah’s tweet on India’s win over Pakistan: शनिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए विश्व कप 2023 का हाईवोल्टेज मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान पर सात विकेट से रिकॉर्ड आठवीं जीत दर्ज की. इस जीत के साथ भारत ने वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ कभी ना हारने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा. भारतीय टीम की इस धमाकेदार जीत पर ना केवल फैंस बल्कि देश के बड़े राजनेताओं ने भी अपनी खुशी जाहिर की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और होम मिनिस्टर अमित शाह (Amit Shah) भी शामिल है.

Team India all the way! A great win today in Ahmedabad, powered by all round excellence. Congratulations to the team and best wishes for the matches ahead. — Narendra Modi (@narendramodi) October 14, 2023

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर के जरिए टीम इंडिया को जीत की बधाई दी. उन्होंने लिखा, “टीम इंडिया हर तरह से! ऑलराउंड उत्कृष्टता के दम पर आज अहमदाबाद में एक शानदार जीत. टीम को बधाई और आगे के मैचों के लिए शुभकामनाएं.”

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yodi Adityanath) ने लिखा, “बधाई! पूरी भारतीय क्रिकेट टीम का अभिनंदन. भारत माता की जय.”

Tiranga flying high A big round of applause for our cricket team for this stupendous victory. The team continues its winning streak against Pakistan in the ODI World Cup. You all have shown how much pride seamless teamwork with a common goal can achieve for our nation. My… — Amit Shah (@AmitShah) October 14, 2023

भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जो भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थे, ने भी भारतीय टीम को शुभकामनाएं देने के लिए ट्विटर का सहारा किया.

उन्होंने कहा, “तिरंगा ऊंचा लहराता हुआ. इस शानदार जीत के लिए हमारी क्रिकेट टीम के लिए जोरदार तालिया. टीम ने वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है. आप सभी ने दिखाया है कि एक समान लक्ष्य के साथ टीमवर्क हमारे देश के लिए कितना गौरव हासिल कर सकता है. विश्व कप 2023 जीतने की दिशा में आपके अथक प्रयास के लिए मेरी शुभकामनाएं.”

Superb performance by Team India to win an important match against Pakistan in the Cricket World Cup 2023. Indian bowling unit made an outstanding contribution by restricting the opponents under 200 runs. The batting unit excelled and easily achieved the target. Congratulations… — Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 14, 2023

देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने ट्वीट किया, “क्रिकेट विश्व कप 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मैच जीतने के लिए टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया. भारतीय गेंदबाजी यूनिट ने विरोधियों को 200 रनों से कम रोककर उत्कृष्ट योगदान दिया. बल्लेबाजी टूनिट ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया. जोरदार जीत दर्ज करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और पूरी टीम को बधाई.”

भारत ने 30.3 ओवर में खत्म किया मैच

इस एकतरफा मुकाबले में भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने 63 गेंदो पर छह चौकों और छह छक्कों की मदद से 86 रन की मैचविनिंग पारी खेली. इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर पाकिस्तान टीम को मात्र 191 रन पर रोका. टीम इंडिया के लिए (Jasprit Bumrah), मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj), हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya), कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने 2-2 विकेट लिए.

