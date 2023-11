IPL 2024: ऑक्शन से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की रिलीज और रीटेन खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट देखें

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2024) के अगले सीजन की नीलामी से पहले आरसीबी अपने गेंदबाजी अटैक में बड़ा परिवर्तन किया है. फ्रेंचाइजी ने वानिंदु हसरंगा (Wanidu Hasaranga), हाल ही में वनडे विश्व कप विजेता बने जॉश हेजलवुड (Josh Hazlewood), डेविड विली (David Willey) और वेन पार्नेल (Wayne Parnell) को रिलीज कर दिया है. उन्होंने इंग्लैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रीस टॉपले (Reece Topley) को बरकरार रखा है, लेकिन उनके चोटिल होने का खतरा है. मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) उनके रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची में गेंदबाजों के बीच एकमात्र पुराने खिलाड़ी हैं.

Also read: IPL 2024: हार्दिक पंड्या नहीं होगे गुजरात टाइटन्स के कप्तान; GT के रीटेन और रिलीज किए खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट देखेंं

आईपीएल 2024 की नीलामी 19 दिसंबर को दुबई के कोका-कोला एरिना में होने वाली है. यह मिनी ऑक्शन फ्रेंचाइजी के लिए अपने खिलाड़ियों को तीन साल का कॉन्ट्रेक्ट देने का आखिरी साल होगा चूंकि अगले साल एक मेगा-ऑक्शन होने की उम्मीद है.

यह पहली बार होगा जब नीलामी भारत के बाहर आयोजित की जाएगी. पिछले साल, बीसीसीआई (BCCI) ने शुरुआत में इस्तांबुल में नीलामी आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन आखिरकार इसे कोच्चि में आयोजित किया गया. पिछले साल की तुलना में हर टीम को 100 करोड़ का बजट दिया जाएगा.

The memories you have given us will be cherished forever! The RCB Management and our 12th Man Army will continue to cheer you on, no matter where you go. Once an RCBian, always an RCBian!

All the best for the auction, gents. #PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2024 #IPLRetentionDay… pic.twitter.com/rW1PZIzxjg

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) November 26, 2023