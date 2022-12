DRS का इससे मजेदार वीडियो नहीं देखा होगा आपने, सोशल मीडिया पर हो रहा खूब वायरल

क्रिकेट में डीआरएस का नियम तो बहुत आम हो चुका है. जब भी अंपायर के निर्णय से बल्लेबाज या फील्डिंग टीम सहमत नहीं होते तो खिलाड़ी उसे चैलेंज कर तीसरे अंपायर के पास रिव्यू के लिए भेज देते हैं. यहां टीवी अंपायर की भूमिका में मौजूद तीसरा अंपायर स्नीको मीटर और हॉक आई की मदद लेकर मैदानी अंपायर के दिए निर्णय की समीक्षा करता है, जिसे दुनिया भी देखती है.

इसके बाद तीसरा अंपायर बल्लेबाज आउट या नॉट आउट पाने के बाद मैदानी अंपायर को अपना निर्णय सुनाता है, जिसके बाद मैदानी अंपायर जरूरत पड़ने अपना निर्णय बदल देते हैं. लेकिन इस पूरे प्रकरण का एक मजेदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

कुछ लड़कों के ग्रुप ने DRS का एक मजाकिया वीडियो बनाया है, जिमें अंपायर समेत कुल 7 लोग इसे अंजाम दे रहे हैं. गेंदबाज अपने बाए हाथ से गेंद की भूमिका निभा रहे लड़के को धकेलता है और गेंद इस बल्लेबाज को चकमा देकर बल्ले को छकाती हुई बैकफुट पर टकरा जाती है.