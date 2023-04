सचिन को 50वें जन्मदिन पर मिला खास तोहफा, SCG में तेंदुलकर के नाम पर गेट का अनावरण

महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के 50वें जन्मदिन के अवसर पर प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में सोमवार को उनके नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया. तेंदुलकर सोमवार को 50 वर्ष के हो गए. उन्होंने एससीजी में पांच टेस्ट मैचों में 157 की औसत से 785 रन बनाए जिसमें उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 241 रहा.

तेंदुलकर ने भारत के बाहर एससीजी को अपना पसंदीदा क्रिकेट मैदान करार दिया. तेंदुलकर और लारा अब डोनाल्ड ब्रैडमैन, एलन डेविडसन और आर्थर मौरिस के क्लब में शामिल हो गए हैं जिनके नाम पर एससीजी में गेट हैं.

‘क्रिकेट के भगवान’ के नाम से मशहूर सचिन ने एससीजी द्वारा जारी बयान में कहा, ” भारत के बाहर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड मेरा पसंदीदा मैदान रहा है. ऑस्ट्रेलिया के 1991-92 में मेरे पहले दौरे से ही लेकर एससीजी से मेरी कुछ खास यादें जुड़ी हैं.”

एससीजी में ब्रायन लारा के 277 रन की पारी के 30 साल पूरे होने पर वेस्टइंडीज के इस दिग्गज बल्लेबाज के नाम पर भी एक गेट का अनावरण किया गया. इन दोनों गेट का अनावरण एससीजी के अध्यक्ष रॉड मैकगियोच और सीईओ केरी माथेर तथा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ निक हॉक्ले ने किया.

खिलाड़ी अब लारा-तेंदुलकर गेट से मैदान में प्रवेश करेंगे। इन दोनों गेट पर एक पट्टिका भी लगाई गई है जिस पर इन दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियां और एससीजी में उनके रिकॉर्ड का वर्णन किया गया है.

तेंदुलकर ने इस अवसर पर कहा, ” यह बड़े सम्मान की बात है कि एससीजी पर प्रवेश करने के लिए खिलाड़ी उस गेट का उपयोग करेंगे जिसका नाम मेरे और मेरे अच्छे दोस्त ब्रायन के नाम पर रखा गया है. मैं इसके लिए एससीजी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का आभार व्यक्त करता हूं. जल्द ही एससीजी का दौरा करूंगा.”