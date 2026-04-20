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IPL के बीच साथ-साथ दिखे गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव, हनुमान जी के इस मंदिर में वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ की पूजा
भारत को अपनी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर की जोड़ी आईपीएल के दौरान भी एक साथ दिखाई दी है. इस बार दोनों हनुमान जी का आशीर्वाद लेते दिखाई दिए.
भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव भारत को टी20 वर्ल्ड कप खिताब जिताने के बाद इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में व्यस्त हैं. सोमवार को उनकी टीम मुंबई इंडियन्स (MI) गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ अहमदाबाद में मुकाबला खेलेगी. इस बीच सूर्यकुमार यादव और भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर साथ-साथ नजर आए.
आईपीएल के चलते भारतीय टीम का फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं हैं और ऐसे में कोच गंभीर इन दिनों आराम पर हैं. इस बीच मुंबई का मैच अहमदाबाद में शेड्यूल था तो गंभीर और सूर्यकुमार ने मौका देखकर सालंगपुर में हनुमान मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेने का प्लान बना लिया. सालंगपुर अहमदाबाद से करीब 150 किलोमीटर दूर ही है. ऐसे में कोच गंभीर और ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद यहां जाने की योजना बना ली. इस मौके कर कोच और कप्तान टी20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी भी लेकर यहां पहुंची थे, जिसे उन्होंने हनुमान जी के चरणों में रख दिया और उनका आशीर्वाद लिया.
टी20 विश्व कप जीतने की मन्नत पूरी होने के बाद सूर्यकुमार और गंभीर हनुमान जी को धन्यवाद देने के लिए मंदिर पहुंचे थे. इस दौरान मंदिर में धज्या पूजन के साथ-साथ खास रस्में निभाई गईं. सालंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर के संतों ने टीम इंडिया को आगे भी शानदार प्रदर्शन करने का आशीर्वाद दिया. सूर्यकुमार यादव ने कहा कि हनुमान जी की कृपा से भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप को जीतने में सफल रही. गंभीर और सूर्यकुमार की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचे.
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बता दें कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप की ट्रॉफी को अपने नाम किया. भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ दमदार खेल दिखाते हुए 96 रनों से जीत दर्ज की थी.
खिताबी मुकाबले में संजू सैमसन ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 46 गेंदों में 89 रनों की शानदार पारी खेली थी. वहीं, अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 52 रन बनाए. ईशान किशन ने 25 गेंदों में 54 रनों का योगदान दिया था. अंत के ओवरों में शिवम दुबे ने 8 गेंदों में नाबाद 26 रन बनाते हुए भारतीय टीम को 20 ओवर में 255 रनों के टोटल तक पहुंचाया था.
हालांकि, विशाल लक्ष्य के दबाव में न्यूजीलैंड का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था और पूरी टीम 159 रन बनाकर ढेर हो गई. गेंदबाजी में भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 4 विकेट निकाले थे, जबकि अक्षर पटेल ने 27 रन देकर न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था.
भारतीय टीम अपनी घरेलू सरजमीं पर टी20 विश्व कप जीतने वाली दुनिया की पहली टीम भी बनी. इसके अलावा वह 2024 टी20 वर्ल्ड कप का अपना खिताब बचाने में कामयाब हुई. भारत से पहले दुनिया की कोई भी टीम इस फॉर्मेट में अपना खिताब सुरक्षित नहीं कर पाई थी.
T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/
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