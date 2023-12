मैच में नोंक-झोंक के बाद Gautam Gambhir ने दिया श्रीसंत को जवाब, लग न जाए मिर्ची

नई दिल्ली. लीजैंड्स लीग क्रिकेट (LLC 2023) के एक मैच में गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) और श्रीसंत (S. Sreesanth) में तीखी बहस हो गई. इसके बाद श्रीसंत ने गंभीर पर जुबानी हमला किया और अब गंभीर ने उन्हें सोशल मीडिया पर तगड़ा जवाब दिया है. टीम इंडिया के दो पूर्व क्रिकेटर इन दिनों एक-दूसरे के खिलाफ क्रिकेट खेल रहे हैं और दोनों में गरमागरम बहस भी हो गई. इस मामले के बाद सोशल मीडिया पर माहौल गरम है.

बुधवार को LLC के एक मैच में दोनों क्रिकेट एक-दूसरे के खिलाफ खेलने उतरे तो दोनों में जोरदार बहस हो गई. मामला यहां श्रीसंत ने ही शुरू किया था और गंभीर ने अपने अंदाज में इसका अंत किया. इसके बाद श्रीसंत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा तो अब गंभीर ने भी अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें करारा जवाब दिया है.

Smile when the world is all about attention! pic.twitter.com/GCvbl7dpnX

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) December 7, 2023