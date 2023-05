रिंकू सिंह की शानदार बल्लेबाजी के दीवाने हुए गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग, कहा- जुझारू जज्बे को सलाम

लखनऊ सुपर जायंट्स ने शनिवार रात इस सीजन की सबसे महत्वपूर्ण जीत दर्ज करते हुए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 के प्लेऑफ में अपना स्थान पक्का कर लिया है. एलएसजी ने ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को एक रन से हरा दिया. मैच भले ही लखनऊ ने जीता हो लेकिन कोलकाता के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह (Rinku Singh) ने एक बार फिर से अपनी बल्लेबाजी से ना सिर्फ फैंस का बल्कि विरोधी टीम के मेंटॉर और पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर का भी दिल जीत लिया.

रिंकू सिंह ने खेली लाजवाब पारी

रिंकू सिंह आईपीएल के मौजूदा सीजन के सबसे बड़े स्टार बनकर उभरे हैं. उन्होंने इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 14 मैचों में, 149.53 की शानदार स्ट्राइक रेट से 4 अर्धशतकों के साथ 474 रन बनाए हैं. इनमें से 305 रन तो उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए 153.50 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. उन्होंने अपनी सभी अर्धशतकीय पारियां लक्ष्य का पीछा करते हुए खेली है.

रिंकू ने शनिवार को भी एक और धमाकेदार पारी खेली. दूसरे छोर पर विकेट गिरने के दबाव में बल्लेबाजी करते हुए, रिंकू ने सिर्फ 33 गेंदों पर 6 चौके और 4 छक्कों कि मदद से 67 रनों की नाबाद पारी खेली. उन्होंने आखिरी तीन गेंदों पर 18 रन बनाए, जिसमें दो छक्के और एक चौका शामिल है. हालांकि केकेआर को एक रन से हार का सामना करना पड़ा और लखनऊ सुपर जायंट्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली.

रिंकू की तारीफ में गौतम गंभीर ने लिखा स्पेशल ट्वीट

मैच खत्म होने के बाद गौतम गंभीर ने रिंकू सिंह से मुलाकात की और उनसे बातचीत की. दोनों की मुलाकात का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. गंभीर ने ट्विटर पर फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, ” वाह, रिंकू का क्या शानदार प्रयास किया… सनसनीखेज टैलेंट”