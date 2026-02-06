  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Gautam Gambhir Has Changed Team Mindset Players Keep Their Personal Milestones Aside And Focusing On Team Goal Says Suryakumar Yadav

गौतम गंभीर ने टीम का माइंडसेट बदल दिया है- खिलाड़ी निजी उपलब्धियों की बजाए टीम के लक्ष्य पर करते हैं फोकस: सूर्यकुमार यादव

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हेड कोच गौतम गंभीर की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि इस कोच ने खिलाड़ियों का माइंडसेट ही बदल दिया.

Published date india.com Published: February 6, 2026 12:27 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Suryakumar yadav Tossing ball
सूर्यकुमार यादव @PTI

भारतीय टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने टीम के खिलाड़ियों का माइंडसेट बदलने का श्रेय हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को दिया है. उन्होंने कहा कि टीम के खिलाड़ी अब निजी उपलब्धियों के प्रति जुनूनी नहीं रहते बल्कि उनका फोकस टीम के लक्ष्य पर होता है. भारत के टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच बने और तब से ही भारत इस फॉर्मेट बेखौफ अंदाज में खेल रहा है. भारत ने गंभीर के कोच बनने के बाद से अब तक इस फॉर्मेट में कुल 9 द्विपक्षीय सीरीज अपने नाम कर ली हैं. इसके अलावा एशिया का खिताब भी है.

जुलाई 2024 के बाद से अब तक भारत ने कुल 41 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें से 31 में उसे जीत मिली है, जबकि उसे सिर्फ 6 में ही हार का सामना करना पड़ा है. 2 मैच बगैर किसी नतीजे के ही खत्म हो गए, जबकि अन्य दो टाई पर खत्म हुए. सूर्या ने इस शानदार परफॉर्मेंस का श्रेय कोच गौतम गंभीर को दिया.

शनिवार (7 फरवरी) को टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले उन्होंने कहा, ‘ड्रेसिंग रूम वही है. हां, बॉक्स जरूर थोड़े-बहुत बदल गए हैं. लेकिन जब से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, तब से यह शानदार यात्रा रही है. मुख्य चीज यह है कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में ऐसा माहौल बनाया है कि यह खेल हमेशा ही टीम गेम का मामला है. इसलिए, अपनी निजी उपलब्धियों को एक साइड रखकर, टीम का लक्ष्य ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. उन्होंने इसे धीरे-धीरे लाना शुरू किया और अब इसे एक साल हो गया है.’

भारतीय कप्तान ने अपनी बात का उदाहरण देते हुए बताया, ‘त्रिवेंद्रम में खेले गए हमारे पिछले मैच में ईशान 90 रनों पर था और तब भी उसने अपना शतक जमाने के लिए छक्का मारा. यह दर्शाता है कि हमारा माइंडसेट क्या है. अपनी निजी उपलब्धियों को साइड में रखना और टीम के लक्ष्य पर फोकस करना ही हमारा काम है. जब खिलाड़ी मैदान पर होते हैं तो उन पर यह भरोसा होता है वे यह निर्णय स्वयं लें. उन्होंने सभी को यह आजादी दी है.’

सूर्या ने आगे कहा, ‘ड्रेसिंग-रूम का माहौल बहुत हल्का-फुल्का है. टीम साथ में डिनर करती है और घूमने जाती है, और ये छोटी-छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क डालती हैं.’

भारत शनिवार से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप में मुंबई के वानखेड़े मैदान पर अमेरिका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा. 20 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में भारत ग्रुप A का हिस्सा है, जहां इन दोनों टीमों के अलावा पाकिस्तान, नीदरलैंड्स और नामीबिया की टीमें भी हिस्सा हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.