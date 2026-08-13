क्या जाएगी हेड कोच गौतम गंभीर की नौकरी? BCCI ने कर लिया फैसला- आया ताजा अपडेट

अपनी कोचिंग में भारत को चैम्पियन्स ट्रॉफी, एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाले हेड कोच गौतम गंभीर ने रिपोर्टकार्ड में कुछ निराशाजनक पहलू भी जुड़ें हैं. खासतौर से लाल गेंद फॉर्मेट में टीम खुद को पहले वाले अंदाज में साबित नहीं कर पाई है.

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गौतम गंभीर @Instagram

BCCI ने की गौतम गंभीर के कोचिंग कार्यकाल की समीक्षा

सीमित ओवरों में वनडे-टी20 फॉर्मेट में चैम्पियन बना भारत

गंभीर के कार्यकाल में टेस्ट फॉर्मेट में नीचे आया टीम का ग्राफ

संक्रमण काल में है भारतीय टेस्ट टीम, खिलाड़ियों का चोटिल होना भी चुनौती

भारतीय क्रिकेट में कोच, कप्तान या खिलाड़ी व्यक्ति किसी भी पॉजिशन पर हो वह हर वक्त आलोचकों की रडार पर होता है. परफॉर्मेंस के आधार पर ही तय होता है कि वह भारतीय टीम में अपनी पॉजिशन पर बना रहेगा या नहीं. इन दिनों टीम के हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के परफॉर्मेंस की भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) में समीक्षा हुई है.

कोचिंग में गंभीर का रिपोर्टकार्ड

हेड कोच की उपलब्धियों की बात करें तो उनकी कोचिंग में भारत ने आईसीसी चैम्पियन्स ट्रॉफी, एशिया कप और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. उनके कोचिंग करियर के चिंताजनक पहलुओं पर बात की जाए तो भारत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज हारा. इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में उसका क्लीन स्वीप हुआ और इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम उसे उसके घर पर टेस्ट सीरीज हराकर चली गई. अब हाल ही में टी20 सीरीज में भारत आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर गया तो टीम का प्रदर्शन यहां भी निराशाजनक रहा.

भारतीय टेस्ट टीम की चुनौती

आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप (ICC WTC) के शुरुआती दो फाइनल में क्वॉलीफाई करने वाली भारतीय टीम पिछली बार इस फाइनल में एंट्री नहीं कर पाई और आगामी ICC WTC फाइनल में पहुंचने के लिए भी उसके सामने कड़ी मुश्किलें हैं. न्यूज हाऊस रेवस्पोर्ट्स के मुताबिक इन सबके बावजूद गंभीर की कुर्सी पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है. बोर्ड ने बारीकी से उनके परफॉर्मेंस की समीक्षा की है और यह माना है कि इन सबके बावजूद गंभीर का बतौर कोच प्रदर्शन बहुत शानदार है.

भारत के कोच बने रहेंगे गौतम गंभीर

रिपोर्ट बताती है कि इस समीक्षा में दो अहम पहलू हैं, जिसके आधार पर गंभीर की नौकरी पर खतरा नहीं है. यहां तक की टेस्ट फॉर्मेट में भी उनके प्रदर्शन पर संतुष्टि जताई गई है. सूत्रों के मुताबिक, बोर्ड ने इस बात को स्वीकार किया है कि गंभीर के कोच बनने के बाद लाल गेंद फॉर्मेट में टीम संक्रमण काल से गुजर रही है. हाल ही में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली और अब टीम शुभमन गिल की अगुआई में नए लड़कों पर निर्भर है. इसके अलावा खिलाड़ियों का लगातार चोटिल होना भी वजह रहा है.

टेस्ट फॉर्मेट में खिलाड़ियों की चोटों से चिंता

माना गया है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दौरान अगर शुभमन गिल चोटिल नहीं हुए होते तो सीरीज का परिणाम अलग हो सकता था. भारत इन दिनों श्रीलंका दौरे पर 2 टेस्ट सीरीज के लिए पहुंचा है और यहां भी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, नंबर 3 बल्लेबाज साई सुदर्शन और ऑलराउंडर वॉशिंग्टन सुंदर जैसे अहम खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं हैं. वहीं जहां तक सफेद बॉल फॉर्मेट की बात है तो गंभीर ने बतौर कोच जो परफॉर्मेंस दी है. उस लिहाज से वह आराम से वर्ल्ड कप 2027 तक टीम के साथ जुड़े रहेंगे.