  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Gautam Gambhir Laud Rahul Dravid And Vvs Laxman For Contribution In Indian Cricket After Winning T20 World Cup 2026 Victory

T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद गौतम गंभीर ने दिखाया बड़ा दिल- राहुल द्रविड़ और VVS लक्ष्मण की क्यों कर दी तारीफ

भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत का श्रेय टीम इंडिया के पूर्व हेड को राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण को दिया है. उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट की जो हालत है, उसका श्रेय इन दोनों दिग्गजों को जाता है.

Published date india.com Published: March 9, 2026 1:46 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Suryakumar Yadav Gautam Gambhir
सूर्यकुमार और गौतम गंभीर @BCCI/x

टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के साथ ही भारतीय टीम की परफॉर्मेंस और उसके कोच गौतम गंभीर की रणनीतियों की जमकर तारीफ हो रही है. लेकिन इस खिताबी जीत के बाद जब गंभीर मीडिया से बातचीत करने आए तो उन्होंने जीत का श्रेय अकेले नहीं बांटा और खुलकर अपने दो सीनियर्स की तारीफ कर दी. उन्होंने कहा कि अगर भारतीय क्रिकेट आज इस शानदार हालत में है तो इसका श्रेय उन दो शख्सियतों को भी जाता है, जिन्होंने पर्दे के पीछे मेहनत कर टीम को यहां तक पहुंचाया. गंभीर ने इस मौके पर भारत के पूर्व हेड कोच और पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ और पूर्व टेस्ट बल्लेबाज और मौजूदा दौर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण को दिया. गंभीर ने भारतीय टीम तैयार करने में उनकी भूमिका को साफतौर पर स्वीकार किया.

भारत ने रविवार रात यहां फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया. गंभीर ने कहा कि वह आईसीसी चेयरमैन जय शाह के भी बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने मुश्किल समय में उनका समर्थन किया. मैच के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे. इस मौके पर भारत के इस हेड कोच ने कहा, ‘सबसे पहले मुझे लगता है कि मुझे यह ट्रॉफी राहुल (द्रविड़) और फिर लक्ष्मण को समर्पित करनी चाहिए. क्योंकि राहुल ने भारतीय क्रिकेट को इतनी अच्छी हालत में रखने के लिए जो कुछ किया है, मुझे उनके समय में किए गए हर काम के लिए उन्हें धन्यवाद देना होगा.’

उन्होंने कहा, ‘और फिर वीवीएस लक्ष्मण, जिन्होंने बिना किसी शर्त के भारतीय क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया, विशेषकर (बंद) दरवाजों के पीछे क्योंकि सीओई भारतीय क्रिकेट के लिए पाइपलाइन बना हुआ है.’

द्रविड़ जब हेड कोच थे, तब भारत ने रोहित शर्मा की अगुआई में 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, जबकि लक्ष्मण ने सीओई में अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए बहुत सराहना बटोरी है. टीम तैयार करने में चयन समिति के अध्यक्ष अजित अगरकर के असर की भी गंभीर ने सराहना की.

उन्होंने कहा, ‘उन्हें बहुत बुराई झेलनी पड़ती है और उन्होंने जितनी ईमानदारी से काम किया है वह काबिले तारीफ है.’ उन्होंने अगरकर के कुछ मुश्किल फैसलों का जिक्र किया, जिसमें पिछले साल रोहित के टीम को चैंपियन्स ट्रॉफी जिताने के बावजूद शुभमन गिल को वनडे कप्तानी सौंपने का फैसला भी शामिल है.

उन्होंने स्वदेश और विदेश में टेस्ट सीरीज में हार के संदर्भ में कहा, ‘आखिर में, मुझे जय शाह को धन्यवाद कहना है क्योंकि जब मैं अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था तब अधिक लोगों ने मुझे फोन नहीं किया.’

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

गंभीर ने याद करते हुए कहा, ‘चाहे न्यूजीलैंड (स्वेदश में) सीरीज के बाद हो, या साउथ अफ्रीका (स्वदेश में) सीरीज के बाद हो, असल में मुझे सिर्फ जय भाई ने ही फोन किया था.’ उन्होंने कहा, ‘मुझ पर भरोसा करने के लिए उन्हें धन्यवाद देना है.’

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.