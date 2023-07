आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स में वापसी कर सकते हैं गौतम गंभीर; खुशी से झूमे KKR फैंस

अगले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2024) से पहले पूर्व कप्तान गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की वापसी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) फ्रेंचाइजी में हो सकती है. गंभीर की केकेआर में वापसी की खबरें ऑनलाइन सामने आने के बाद केकेआर फैंस काफी खुश हैं.

गंभीर ने कोलकाता स्थित फ्रेंचाइजी के साथ कार्यकाल के दौरान केकेआर को दो आईपीएल खिताब जिताए थे. 2011 में फ्रेंचाइजी ने 11 करोड़ रुपये में गंभीर को टीम में शामिल किया था. पूर्व भारतीय खिलाड़ी 2018 में दिल्ली कैपिटल्स में वापस जाने से पहले सात साल तक उनके साथ थे.

आईपीएल 2021 में गंभीर लखनऊ सुपर जाइंट्स में उनके मेंटर के रूप में शामिल हुए और अभी भी उनके साथ हैं. गंभीर के जाने के बाद केकेआर को सफलता नहीं मिल पाई है.

फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार, गंभीर की कोलकाता में वापसी के बीच, सुपर जाइंट्स पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जस्टिन लैंगर (Justin Langer) को नया मुख्य कोच बनने की कोशिश में हैं. वह एंडी फ्लावर की जगह लेंगे, जिनका दो साल का कॉन्ट्रेक्ट खत्म हो गया है.

लैंगर ने 2018 से 2022 तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को कोचिंग दी थी. लैंगर के नेतृत्व में बॉल टैंपरिंग विवाद के बाद संघर्ष कर रही ऑस्ट्रेलिया टीम ने जबरदस्त वापसी की थी.

एलएसजी कोचिंग यूनिच में कोच फ्लॉवर और मेंटोर गंभीर के साथ गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल (Morne Morkel), सहायक कोच विजय दहिया (Vijay Dahiya) और फील्डिंग कोच जोंटी रोड्स (Jonty Rhodes) शामिल हैं.