भारत में इस साल 5 अक्टूबर से ICC वर्ल्ड कप 2023 का आगाज होने जा रहा है जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, डेविड वॉर्नर, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ियों पर सभी की निगाहें लगी होंगी लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर का मानना है कि पाकिस्तान का धाकड़ बल्लेबाज और कप्तान बाबर आजम टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा चमक बिखेरने में कामयाब होगा. गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स के एक कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में ये बात कही.

गंभीर से जब शो के होस्ट ने पूछा कि इस वर्ल्ड कप में रोहित, विराट, केन, बाबर, वॉर्नर, स्मिथ और रूट जैसे कई शानदार खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे, लेकिन आपके हिसाब से कौन अपनी छाप सबसे ज्यादा छोड़ेगा? तो गंभीर ने थोड़ा सोचने के बाद कहा- बाबर आजम.

गंभीर ने कहा, “बाबर आजम के पास वो काबिलियत है जिससे वह इस वर्ल्ड कप में आग लगा सकते हैं. मैंने बहुत कम ऐसे खिलाड़ियों को देखा है जिनके पास बल्लेबाजी के लिए काफी समय होता है. मेरा मानना है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, केन विलियमसन और जो रूट अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन बाबर आजम में अलग तरह का काबिलियत है.”

