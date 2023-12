Sreesanth और Gautam Gambhir में और भड़केगी आग? गंभीर के आउट होने पर मनाया श्रीसंत ने जश्न!

Gautam Gambhir and Sreesanth Controversy: श्रीसंत और गौतम गंभीर के बीच विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. लीजैंड्स लीग क्रिकेट के मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों में जबर्दस्त बहस हुई थी. श्रीसंत ने इसके बाद वीडियो जारी कर आरोप लगाया था कि गंभीर ने उन्हें अपशब्द कहे हैं. इसके बाद उन्होंने यह दावा किया कि गंभीर ने उन्हें गाली देने के साथ फिक्सर कहा है. इस बीच गंभीर ने भी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर इस पर तंज कसा था. दिन खत्म हो गया लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ. बल्कि देर रात श्रीसंत की इंस्टाग्राम स्टोरी ने यह दिखाया कि आग अब भी लगी हुई है और वह जल्द शांत होने वाली नहीं है.

India Capitals की टीम लीजैंड्स लीग क्रिकेट 2023 से बाहर हो गई है. उसे मणिपाल टाइगर्स ने छह विकेट से हरा दिया. इंडिया कैपिटल्स के कप्तान गौतम गंभीर ने टूर्नमेंट के आखिरी मैच में 5 गेंद पर 10 रन बनाए. उन्हें तीसरे ओवर में अमितोज सिंह ने रन-आउट कर दिया.

Smile when the world is all about attention! pic.twitter.com/GCvbl7dpnX

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) December 7, 2023