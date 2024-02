Gautam Gambhir के पेट डॉग की मौत, सोशल मीडिया पर भावुक होकर कही यह बात

नई दिल्ली. टीम इंडिया के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) इन दिनों बहुत दुखी हैं. उन्होंने अपने इस दुख की वजह को सोशल मीडिया पर बताया है. दरअसल गंभीर के पालतू डॉग की मौत हो गई, जिससे वह बहुत दुखी हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस पेट डॉग के साथ एक पुरानी तस्वीर साझा कर अपने दुख का इजहार किया.

गंभीर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, ‘अब घर आना पहले जैसा नहीं रहेगा! अलविदा मेरे प्यारे.’ इसके साथ ही उन्होंने दिल टूटने वाले दो इमोजी भी शेयर किया. जो लोग डॉग पालने के शौकीन हैं और जिनका पालतू जानवरों से लगाव रहता है वे गंभीर के इस दर्द को अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी अपने के जाने का क्या दुख होता है. गंभीर ने अपने इस डॉग की मौत की खबर शनिवार देर रात को साझा की थी.

Coming back home will never be the same! Farewell my dear 💔💔 pic.twitter.com/UErFZA5Qte

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) February 10, 2024