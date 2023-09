gautam gambhir on ms dhoni: भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में जब भारत में 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है तो गंभीर ने भारतीय क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के योगदान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. गंभीर ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी को लेकर ऐसा बयान दिया है जो माही फैंस का दिल जीत रहा है. गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स के एक शो कहा कि महेंद्र सिंह धोनी का कप्तानी के मामलें में कोई बराबरी नहीं कर सकता.

उन्होंने कहा, “भारतीय क्रिकेट में एमएस धोनी की कप्तानी की बराबरी कोई नहीं कर सकता, कई कप्तान आए हैं और कई कप्तान आएंगे लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी कप्तानी की बराबरी कर सकता है। वह शख्स जिसने अपनी कप्तानी में 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतीं, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो सकती है.”

Most matches played as captain in international cricket. ⭐

The only captain to win all three major ICC limited-over tournaments. ⭐

Won 20 matches in the T20 World Cup as captain. ⭐

Join us as we celebrate the debut of one of the most celebrated captains of #India @msdhoni! pic.twitter.com/o4SPAZsVxd

