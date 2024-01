Hindi Cricket Hindi

Gautam Gambhir Says India Vs Pakistan Rivalry Is Not The Biggest In Cricket

IND vs PAK: पाकिस्तान अगर कभी भारत को हरा दे तो इसे..., गौतम गंभीर ने पाक क्रिकेट को दिखाया आईना

Gautam Gambhir ने कहा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत के सामने किसी भी फॉर्मेट में नहीं टिकती. उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर पाकिस्तान कभी भारत को हरा देता है तो यह उलटफेर ही कहा जाएगा.

Gautam-Gambhir on Pakistan Cricket

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच क्रिकेट के मैदान पर कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की सबसे कामयाब टीमों में शुमार है. और भारतीय टीम के साथ उसका मुकाबला भी बेहद रोचक होता है. टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच की प्रतिद्वंद्विता को भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) की प्रतिद्वंदिता से बेहतर मानते हैं. गंभीर का मानना है कि मौजूदा भारतीय क्रिकेट टीम अपने पड़ोसी से काफी आगे है.

बारत और पाकिस्तान को चिर-प्रतिद्वंद्वी कहा जाता है. दोनों देशों के बीच मैच का इंतजार करोड़ों दर्शक करते हैं. पर गंभीर का कहना है कि अब दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला नहीं होता. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम हालिया वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत मजबूत हो गई है.

‘अब तो इसे उलटफेर ही कहेंगे’

हॉटस्टार पर गंभीर ने कहा, ‘पाकिस्तान ने भारत को कई बार हराया है. पाकिस्तानी टीम का दबदबा रहा है. लेकिन अब अब दोनों टीमों को देखें तो भारत तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे है. अगर पाकिस्तान भारत को हरा देता है तो यह एक उलटफेर होता है. अगर भारत पाकिस्तान को हराता है तो इसकी तो उम्मीद ही की जाती है.’

ICC टूर्नमेंट्स में है भारत का दबदबा

भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच द्विपक्षीय सीरीज काफी वक्त से नहीं हुई है. दोनों टीमें सिर्फ एशिया कप (Asia Cup) या आईसीसी के टूर्नामेंट्स में ही आमने-सामने होती हैं. वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड 8-0 का है. वहीं टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत (India vs Pakistan T20 World Cup) को सिर्फ एक बार हराया है. वहीं भारत ने छह मुकाबले जीते हैं.

‘भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है ज्यादा कड़ा मुकाबला’

गंभीर का मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रतिद्वंद्विता चरम पर है और मैदान पर दोनों टीमों के बीच जो जंग देखने को मिलती है वह इस मुकाबले और बढ़ाने का काम करती है.

गंभीर ने कहा, ‘भारत और ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट के नजरिए से देखें तो एक चोटी की प्रतिद्वंद्विता है. अगर आप एक क्रिकेट फैन से पूछें कि असली प्रतिद्वंद्विता क्या है तो वह भी आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया का ही नाम बताएगा.’

दोनों टीमों के बीच बीते वर्षों में कई हाई-क्वॉलिटी मुकाबले हुए हैं. भारत अकेली एशियाई टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती है. और टीम इंडिया ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार किया है.

हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हराया था. इसके साथ ही वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भी रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम को पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मात दी थी.