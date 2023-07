'I Love West Indies'; वेस्टइंडीज के वनडे वर्ल्ड कप 2023 से बाहर होने पर गौतम गंभीर का छलका दर्द! सामने आया इमोशनल ट्वीट

दो बार की चैम्पियन वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम इस साल अक्टूबर-नवंबर में भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई है. स्कॉटलैंड के खिलाफ एक करो या मरो वाले मैच में सात विकेट से मिली हार के बाद कैरेबियाई टीम वनडे वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गई. वेस्टइंडीज के वनडे वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पूर्व भारतीय ओपनर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir tweet) का ट्वीट सामने आया है. गंभीर ने कैरेबियाई टीम के सपोर्ट में एक इमोशनल ट्वीट लिखा है.

पहली बार वेस्टइंडीज के बिना खेला जाएगा वनडे विश्व कप

वेस्टइंडीज वनडे विश्व कप के इतिहास में पहली बार टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होगा, वह क्वालीफाइंग मुकाबले के सुपर सिक्स चरण में शनिवार को स्कॉटलैंड से सात विकेट की हार के साथ ही बाहर हो गई. दो बार की चैम्पियन वेस्टइंडीज इस नतीज से अपने निचले स्तर पर पहुंच गई है. टूर्नामेंट के 48 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है कि 1975 और 1979 की चैम्पियन वेस्टइंडीज सीमित ओवरों के क्रिकेट में शीर्ष 10 टीमों में शामिल नहीं होगी.

गौतम गंभीर का छलका दर्द!

वेस्टइंडीज के वनडे वर्ल्ड कप से बाहर होने पर गंभीर ने ट्विटर पर लिखा, ” आई लव वेस्टइंडीज, आई लव वेस्ट इंडीज क्रिकेट, मुझे अभी भी विश्वास है कि वो दुनिया की नंबर वन टीम बनेगी.” हालांकि इस ट्वीट के बाद यूजर्स ने सोशल मीडिया पर गंभीर को ट्रोल करना शुरू कर दिया है.