Ashes में इंग्लैंड के बुरी तरह हारने के बाद पूर्व क्रिकेटरों ने ब्रेंडन मैकुलम और बेन स्टोक्स को धोया, जेफ्री बॉयकॉट ने सनाई खरी-खरी

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 1-4 से एशेज हारकर घर लौट रही इंग्लैंड को उसके पूर्व क्रिकेटर जमकर धो रहे हैं. जेफ्री बॉयकॉट ने टीम के कोच ब्रेंडन मैकुलम और कप्तान बेन स्टोक्स को लिया और उनकी खूब निंदा की.

एशेज 2025-26 के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई इंग्लैंड को मेजबान टीम से 1-4 की करारी हार का सामना कर घर लौटना पड़ा रहा है. टीम के इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद टीम के हेड कोच ब्रेंडन मेकुलम और कप्तान बेन स्टोक्स पूर्व क्रिकेटरों के निशाने पर हैं और उनके खेलने की ढंग की खूब आलोचना हो रही है. इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज जेफ्री बॉयकॉट ने कोच और कप्तान की क्लास लगाई है. उन्होंने दो टूक कहा कि जब से कप्तान और कोच की इस जोड़ी ने टेस्ट टीम की कमान संभाली है, तब इंग्लैंड ने भारत या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक भी सीरीज नहीं जीती.

जेफ्री बॉयकॉट ने कहा, ‘जब से स्टोक्स और मैकुलम ने टेस्ट टीम की कमान संभाली है, इंग्लैंड ने भारत या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक भी सीरीज नहीं जीती है. उसे बस न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ ही जीत मिली हैं.’

बॉयकॉट ने कहा कि ब्रेंडन मैकुलम, रॉब की और बेन स्टोक्स ने तीन साल तक झूठ बोला. मैकुलम की सोच है कि अपना काम करो. दुनिया की परवाह किए बिना खेलो. कोई उन्हें डांटता नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, और किसी को टीम से बाहर नहीं किया जाता. इसलिए वे बस वही बेवकूफी भरी हरकतें करते रहते हैं. अगर कोच और कप्तान को कोई दिक्कत नहीं है, तो खिलाड़ियों को क्यों बदलना, खुद को ढालना या सुधारना चाहिए? लोग अब इस तरह के खेलने से तंग आ चुके हैं.

बॉयकॉट ने कहा कि हार के बावजूद बल्लेबाज मैकुलम ने अपने कोचिंग के तरीकों में बदलाव का कोई संकेत नहीं दिया है. उन्हें नहीं पता कि कब रुकना है या अपना रूटीन बदलना है. बिना किसी नतीजे के जो चाहें करने की इस तरह की खुली छूट इंग्लैंड को पीछे खींच रही है. हमारे पास कुछ बहुत प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं, लेकिन उनके स्किल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है. अगले स्तर पर जाने के लिए हमें खिलाड़ियों के तैयारी करने और सोचने के तरीके से अलग अनुशासन की जरूरत है. बोर्ड को पूर्व में एशेज जीत चुके खिलाड़ियों को कोच और कप्तान के साथ बैठाना चाहिए. हम इंग्लैंड की जीत चाहते हैं.

स्टोक्स और मैकुलम दोनों ने कप्तान और कोच बने रहने की इच्छा जताई है. इंग्लैंड की अगली सीरीज जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ है. इसलिए इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के पास समीक्षा के लिए पूरा समय है. ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज में जोश हेजलवुड के बिना खेली. पैट कमिंस ने सिर्फ एक मैच खेला और नाथन लियोन ने भी सिर्फ एक ही मैच खेला. इन तीन दिग्गज खिलाड़ियों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया 4-1 से सीरीज जीतने में कामयाब रहा. इंग्लैंड पूरी सीरीज में ज्यादातर समय दबाव में दिखी.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

