IND vs SA 2nd Test: दूसरे टेस्ट से पहले साउथ अफ्रीका को लगा झटका, स्टार तेज गेंदबाज केप टाउन टेस्ट से बाहर

नई दिल्ली: भारत और दूसरा टेस्ट मैच तीन जनवरी से केप टाउन में खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले साउथ अफ्रीका को तगड़ा झटका लगा है. मेजबान टीम के स्टार तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएत्ज़ी (Gerald Coetzee) चोट के कारण केपटाउन टेस्ट से बाहर हो गए हैं. क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने शनिवार को अपने अधिकारिक एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी. बोर्ड ने एक बयान में कहा कि तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएत्ज़ी सुपरस्पोर्ट पार्क में पहले टेस्ट के दौरान पेल्विक सूजन होने के बाद भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नहीं खेलेंगे.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन गेंदबाजी करते समय गेराल्ड कोएत्ज़ी की यह चोट बढ़ गई. उन्होंने सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में पांच ओवर के अपने स्पैल में केवल एक विकेट चटकाए. चोट के कारण वह अपने खेल को आगे जारी नहीं रख पाए थे. साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले में पारी और 32 रनों से जीत दर्ज की.

सीएसए ने केप टाउन में तीन जनवरी से शुरू होने वाले दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के लिए गेराल्ड कोएत्ज़ी की जगह अभी किसी और खिलाड़ी के नाम की घोषणा नहीं की है. मेजबान टीम के पास तेज गेंदबाजी विकल्प के रूप में लुंगी एनगिडी और वियान मुल्डर मौजूद हैं. वहीं केशव माहाराज भी चयन के लिए उपलब्ध हैं.

सेंचुरियन में पहला टेस्ट हारने के बाद भारतीय टीम की नजरें दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज को 1-1 से ड्रॉ कराने पर लगी हुई है. हालांकि मेहमान टीम अगर केप टाउन टेस्ट हारती है तो फिर वो दक्षिण अफ्रीका में एक बार फिर सीरीज गंवा बैठेगी. भारत ने साउथ अफ्रीका में अब तक एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती है. पहला टेस्ट हार के बाद टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में भी पीछे हो गई है.

COETZEE RULED OUT OF NEW YEAR’S TEST AGAINST INDIA 🇿🇦🇮🇳

Fast bowler Gerald Coetzee will miss the second Betway Test against India after developing pelvic inflammation during the first Test at SuperSport Park. #WozaNawe #BePartOfIt #SAvIND pic.twitter.com/MLHKRw86OK

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) December 30, 2023