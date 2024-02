इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में डेब्यू करने को तैयार रजत पाटीदार ने कहा- इंजरी के बाद पहला कॉल-अप पाना मेरे लिए सबसे ख़ुशी का पल

इंग्लैंड के खिलाफ शुक्रवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले, भारत के बल्लेबाज रजत पाटीदार (Rajat Patidar) ने कहा कि एच्लीस की चोट से उबरने के बाद अपना पहला टेस्ट कॉल मिलना उनके लिए सबसे खुशी का पल रहा है.

पाटीदार हाल ही में भारत ‘ए’ टीम के साथ थे, वर्तमान में अहमदाबाद में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ खेल रहे थे और पिछले महीने दबाव की स्थिति में पहले चार दिवसीय मैच में 158 गेंदों में 151 रन बनाए थे. विराट कोहली (Virat Kohli) के व्यक्तिगत कारणों से पहले दो टेस्ट से हटने के बाद उन्हें टेस्ट टीम में बुलाया गया है.

दाएं हाथ के बल्लेबाज ने यूनाइटेड किंगडम में एच्लीस की चोट के कारण सर्जरी की जरूरत के कारण 2023 का अधिकांश हिस्सा नहीं खेला था और दिसंबर 2023 में पार्ल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू करने के लिए ठीक हो गए.

Bouncing back after injury

Emotions on maiden Test call-up

Learnings from Captain @ImRo45 & @imVkohli

In conversation with @rrjjt_01 ahead of the 2nd #INDvENG Test #TeamIndia | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/KU4FRyUuW2

— BCCI (@BCCI) February 1, 2024