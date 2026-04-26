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वैभव सूर्यवंशी को ब्रायन लारा की तरह संभाला जाए, पूर्व ऑलराउंडर कार्लोस ब्रैथवेट ने क्यों कही ये बात

पूर्व ऑलराउंडर कार्लोस ब्रैथवेट ने कहा कि सूर्यवंशी को भारत के लिए डेब्यू करने से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों के साथ रहने और सीखने का मौका दिया जाना चाहिए.

Published date india.com Published: April 26, 2026 2:42 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
वैभव सूर्यवंशी को ब्रायन लारा की तरह संभाला जाए, पूर्व ऑलराउंडर कार्लोस ब्रैथवेट ने क्यों कही ये बात

वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर कार्लोस ब्रैथवेट ने 15 साल विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को संभालने में सावधानी बरतने की बात कही है. उनका मानना ​​है कि इस युवा खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट में जल्दबाजी में लाने के बजाय धीरे-धीरे मौका दिया जाना चाहिए. ईएसपीएनक्रिकइंफो के शो टाइमआउट में ब्रैथवेट ने कहा, “मैं माफी चाहता हूं, वैभव, लेकिन अगर आप देखें कि वेस्टइंडीज ने ब्रायन लारा को कैसे संभाला, तो वह एक जेनरेशनल टैलेंट थे. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आने से पहले लारा को सिस्टम के अंदर कैसे तैयार किया गया था.

ब्रैथवेट ने बताया कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में उतरने से पहले लारा को सिस्टम के अंदर कैसे तैयार किया गया था. “तो वेस्टइंडीज क्रिकेट ने उन्हें विव रिचर्ड्स जैसे शीर्ष खिलाड़ियों के साथ रखा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रखा. वह एक अलग समय था जब कई टूर गेम होते थे. लारा ने डेब्यू करने से पहले सीनियर खिलाड़ियों के साथ अपनी स्किल्स डेवलप की थी. इसके बाद उनका करियर कैसा रहा था, यह हम सभी जानते हैं.

ब्रैथवेट ने कहा कि सूर्यवंशी को भारत के लिए डेब्यू करने से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों के साथ रहने और सीखने का मौका दिया जाना चाहिए. वह अपनी उम्र के भी कई युवा क्रिकेटरों से सीख सकते हैं. घरेलू क्रिकेट, भारत ए, और अंडर-19 टीम के बाद आईपीएल में विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टी20 टीम में शामिल करने की मांग उठने लगी है.

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में डेब्यू किया था. उस सीजन जीटी के खिलाफ वैभव ने शतक लगाया था और टी20 में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने. आईपीएल 2026 में वैभव ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया है. सीजन के 8 मैचों में 2 अर्धशतक और 1 शतक की मदद से वैभव ने 357 रन बना लिए हैं. वैभव ने अपने दोनों अर्धशतक 15-15 गेंदों पर पूरे किए, जबकि शतक के लिए 36 गेंदें लीं. आईपीएल 2025 में वैभव ने 35 गेंदों पर शतक लगाया था.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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