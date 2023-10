Glenn Maxwell ने 40 गेंदों में रचा इतिहास, ठोका वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक

ICC World Cup 2023 IND vs NED: वनडे वर्ल्ड कप 2023 में ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) ने नीदरलैंड के खिलाफ तूफानी शतक जड़ते हुए इतिहास रच दिया है. ग्लेन मैक्सवेल ने अरुण जेटली स्टेडियम में महज 40 गेंदों पर शतक ठोकते हुए वनडे वर्ल्ड कपका सबसे तेज शतक (ODI World Cup Fastest Century) जड़ दिया. मैक्सवेल ने एडन मारक्रम का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये बड़ी उपलब्धि अपने नाम की. एडन मारक्रम (Aiden Markram) ने मौजूदा वर्ल्ड कप में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ 49 गेंदों पर शतक लगाया था.

वनडे क्रिकेट के इतिहास में यह चौथा सबसे तेज शतक है. सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स के नाम है जिन्होंने 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ 31 गेंद में 149 रन बनाये थे जिसमें 16 चौके और नौ छक्के शामिल थे.

न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2014 में 36 गेंद में 131 रन बनाये थे. पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं जिन्होंने 1996 में श्रीलंका के खिलाफ नैरोबी में 37 गेंद में 102 रन बनाये थे.

