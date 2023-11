गोल्फ खेलते हुए चोटिल हुए ग्लेन मैक्सवेल! इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे विश्व कप 2023 मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. चूंकि टीम के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) गोल्फ खेलते हुए चोटिल हो गए हैं. चोट लगने के बाद मैक्सवेल चार नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले मैच में नहीं खेल पाएंगे. ऑलराउंडर खिलाड़ी को छह से आठ दिनों के लिए कन्कशन प्रोटोकॉल से गुजरना होगा.

Also read: World Cup 2023 के दौरान वायु प्रदूषण ने उड़ाई BCCI की नींद, बोर्ड ने मैचों के दौरान आतिशबाजी पर लगाई रोक

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैक्सवेल फिसलकर गोल्फ कार्ट के पिछले हिस्से से गिर गए और उनके सिर में चोट लग गई. मैक्सवेल का अचानक इस तरह से चोटिल होने पांच बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्होंने खराब शुरुआत के बाद मौजूदा टूर्नामेंट में लय हासिल कर ली है.

A freak golf cart injury has ruled out Glenn Maxwell from the game against England. Suffered a concussion after he slipped and fell off the back of the cart but is recovering well #CWC23 #AusvEng

— Bharat Sundaresan (@beastieboy07) November 1, 2023