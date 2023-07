मिचेल स्टार्क के कैच को लेकर TV अंपायर के फैसले पर भड़के ग्लेन मैकग्रा, कहा- ऐसे तो फिर...

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में मिचेल स्टॉर्क (Mitchell Starc) के कैच को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. दिन का खेल खत्म होते-होते स्टार्क के एक शानदार कैच ने नए विवाद को जन्म दे दिया. टीवी अंपायर के फैसले पर अब ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा (Glenn McGrath) ने अंपायर के फैसले को सबसे बड़ा बकवास बताया है.

मैच के चौथे दिन के सेकेंड लास्ट ओवर में गेंदबाज कैमरन ग्रीन की गेंद पर इंग्लैंड के बल्लेबाज बैन डकेट ने फाइन लेग की ओर हवा में शॉट खेला. फाइन लेग पर खड़े मिचेल स्टार्क ने बाईं तरफ भागते हुए इस कैच को हवा में उड़कर लपक लिया. कैच को लेने के बाद मिचेल स्टॉर्क ने आउट का इशारा भी किया, फील्ड अंपायर ने बल्लेबाज को आउट करार दिया.

बल्लेबाज बेन डकेट वापस लौट रहे थे, हालांकि तभी अंपायर ने उन्हें रोका और टीवी अंपायर को इस कैच को रेफर किया गया. टीवी अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद बेन डकेट को नॉट आउट करार दिया. टीवी अंपायर का मानना था कि गेंद ने जमीन को टच किया है और ऐसा रिप्ले में दिख भी रहा था.

मैकग्रा ने कहा कि अगर बेन डकेट नॉट आउट हैं तो फिर अब तक लिए गए सभी कैच नॉट आउट होने चाहिए. बीबीसी से बातचीत में मैकग्रा ने कहा, ” यह सबसे बड़ा बकबास है, जो मैने कभी नहीं देखा है. स्टॉर्क ने गेंद पर नियंत्रण पा लिया था, यदि वह आउट नहीं है, तो अब तक लिया गया कोई भी अन्य कैच नॉट आउट होना चाहिए. वह गेंद नियंत्रण में नहीं है, ऐसा कहना हास्यास्पद है, उसने इसे दो हाथों से नियंत्रित कर लिया है और ऐसा सभी ने देखा.”