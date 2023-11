Glenn Phillips ने बीच मैदान पर उड़ाई ICC नियमों की धज्जियां, अंपायर्स ने नहीं लिया कोई एक्शन

सिलहट: बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला (BAN vs NZ 1st test) सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच का आज तीसरा दिन था. दिन के खेल की समाप्ति तक मेजबान बांग्लादेश को 205 रनों की बढ़त मिल चुकी है. मुकाबले के तीसरे दिन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) बीच मैदान पर आईसीसी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कैमरे में कैद हो गए. फिलिप्स ऑन कैमरा वो करते हुए पकड़े गए, जिसे आईसीसी कोराना के बाद से ही पूरी तरह से बैन कर चुका है.

दरअसल, बांग्लादेश की दूसरी पारी के दौरान जब मेजबान टीम का स्कोर 33.1 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 104 रन था तब फिलिप्स गेंदबाजी पर मोर्चा संभाले हुए थे. अपनी गेंदबाजी के दौरान ओवर की दूसरी गेंद फेंकने से पहले फिलिप्स को गेंद पर सलाइवा (saliva) लगाते हुए दखा गया.

कोराना काल के दौरान आईसीसी ने एतिहयात के तौर पर सलाइवा पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था.लेकिन फिलिप्स को गेंद पर सलाइवा लगाते हुए कैमरे में कैद कर लिया गया. इस कीवी खिलाड़ी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि फिलिप्स ने 34वें ओवर के दौरान नजमुल हुसैन शंटो के खिलाफ बॉलिंग करते समय एक नहीं, बल्कि दो बार गेंद पर सलाइवा लगाया. सलाइवा पर प्रतिबंध लगने के बाद गेंदबाज या खिलाड़ी, गेंद को चमकाने के लिए अक्सर अपने चेहरे पर निकलने वाले पसीने का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन फिलिप्स ने गेंद को चमकाने के लिए सलाइवा का इस्तेमाल किया.

Did Glenn Phillips use saliva to shine the ball?🤔

.#BANvNZ pic.twitter.com/NjYGLkVt6S

— FanCode (@FanCode) November 30, 2023