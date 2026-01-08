By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Ashes की जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया को मिली एक और गुड न्यूज, डेमियन मार्टिन को हॉस्पिटल से मिली छु्ट्टी
पिछले सप्ताह बॉक्सिंग डे के दिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डेमियन मार्टिन को गोल्ड कोस्ट के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. वह कोमा में थे. उनके दोस्त और पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ने बताया कि उन्हें अब छुट्टी मिल गई है.
ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार को खत्म हुई एशेज सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली है. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर के क्रिकेट फैन्स को एक और गुड न्यूज मिल गई कि उसके पूर्व बल्लेबाज डेमियन मार्टिन (Damien Martyn) को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है. 54 वर्षीय मार्टिन को 26 दिसंबर यानी बॉक्सिंड डे के दिन हॉस्पिटल में गंभीर हालात में भर्ती कराया गया था. वह मेनिनजाइटिस (Meningitis) नामक बीमारी की चपेट में हैं और इसके चलते वह कोमा में चले गए थे और उन्हें इलाज के लिए गोल्ड कोस्ट के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.
मार्टिन के दोस्त और पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने मार्टिन की सेहत पर ताजा अपडेट देते हुए बताया कि उन्हें फिट होने में अभी भी थोड़ा समय चाहिए. लेकिन हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी मिल गई है. गिलक्रिस्ट एशेज सीरीज के 5वें और आखिरी दिन कायो स्पोर्ट्स पर बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद थे और उन्होंने इस दौरान फैन्स से यह खुशखबरी साझा की. उन्होंने कहा, ‘अच्छी बात यह है कि उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है. पूरी तरह रिकवर होने के लिए अभी उन्हें कुछ समय और लगेगा, लेकिन यह जानना बहुत खूबसूरत और शानदार है कि वह वापस घर लौट आए हैं और उनके परिवार ने उन्हें मिल रहे समर्थन के प्रति आभार जताया है.’
इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मार्क वॉ भी इस शो में मौजूद थे और उन्होंने भी इस अपडेट पर खुशी जताई. उन्होंने मार्टिन की सेहत में सुधार को जादू बताया. उन्होंने कहा, ‘यह सचमुच जादू जैसा है, जब वह हॉस्पिटल में ICU में गए थे, तब बहुत बुरी स्थिति में दिख रहे थे.’
इस मौके पर गिलक्रिस्ट ने मार्टिन का इलाज कर रहे मेडिकल स्टाफ की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘मेडिकल स्टाफ ने बताया कि एम्बुलेंस अधिकारियों ने उन्हें देखते ही जो इलाज किया, वह एकदम सही था, जिससे इन्फेक्शन शुरू में ही खत्म हो गया. उन्हें अभी भी थोड़ा और ठीक होना है, यह मामला गंभीर था, लेकिन यह बहुत अच्छी खबर है.’
बता दें मेनिनजाइटिस (Meningitis) एक मस्तिष्क संबंधी गंभीर बीमारी है, जो वायरस और फंगस से होने वाला संक्रमण हैं. इस संक्रमण की वजह से दिमाग के आसपास की झिल्लियों में सूजन पैदा हो जाती है. इसका इलाज तुरंत किए जाने की जरूरत होती है वरना यह जानलेवा हो सकती है.
डेमियन मार्टिन के करियर की बात करें तो उन्होंने अपने 67 टेस्ट मैच और 208 वनडे मैच खेले थे. मार्टिन ने टेस्ट में 4406 रन बनाए, जिसमें 13 शतक और 23 हाफ सेंचुरी अपने नाम की थीं. वहीं वनडे में उन्होंने 5 शतक और 37 हाफ सेंचुरीज के दम पर 5346 रन बनाए. वह ऑस्ट्रेलिया की 2003 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा भी रहे थे, जिसने फाइनल में भारत को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था.
