एशिया कप से पहले आई बड़ी खुशखबरी, फ्री में मैच देख पाएंगे भारतीय फैंस

डिज्नी+हॉटस्टार (Disney+Hotstar) ने फैंस को ये बड़ा तोहफा दिया है. भारतीय क्रिकेट फैंस मोबाईल पर एशिया कप के सभी मैच फ्री में देख पाएंगे.

Hotstar will be streaming Asia Cup free on Mobile: एशिया कप 2023 के आगाज से कुछ दिन पहले भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. दरअसल, भारतीय फैंस एशिया कप के मैच का लुत्फ फ्री में उठा पाएंगे. डिज्नी+हॉटस्टार (Disney+Hotstar) ने फैंस को ये बड़ा तोहफा दिया है. भारतीय क्रिकेट फैंस मोबाईल पर एशिया कप के सभी मैच फ्री में देख पाएंगे. इससे पहले हॉटस्टार पर क्रिकेट मैच देखने के लिए सब्सक्रिप्शन फीस चुकानी पड़ती थी. एशिया कप के अलावा फैंस वर्ल्ड कप के सभी मैचों को आनंद फ्री में ले पाएंगे.

डिज्नी+हॉटस्टार ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “अब डिज्नी+हॉटस्टार मोबाईल एप पर देखो फ्री में भारत बनाम पाकिस्तान के साथ एशिया कप और वर्ल्ड कप 2-23 के पूरे मैच कहीं से भी और कभी भी.

Ab Disney+ Hotstar Mobile app pe dekho Free mai India v Pakistan ke saath Asia Cup aur ICC Men’s Cricket World Cup’23 ke poore matches kahi se bhi kabhi bhi.#FreeMeinDekhteJaao #AsiaCupOnHotstar #WorldCupOnHotstar pic.twitter.com/puG7vVJTu1 — Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) August 26, 2023

